Un financement collaboratif pour les victimes du shutdown

Le collaboratif face au shutdown

Cela fait désormais plus d’un mois que le gouvernement fédéral américain est bloqué. Faute d’un accord entre les Démocrates et Donald Trump, qui réclame 5,7 milliards de dollars pour construire un mur à la frontière avec le Mexique, plus de 800 000 employés n’ont pas reçu de salaire depuis fin décembre.

Résultat, des administrations qui sont fermées, des employés qui sont forcés d’aller à la soupe populaire ou de trouver n’importe quelle alternative pour réussir à survivre.

Des initiatives sont déjà apparues individuellement pour lever des financements, mais cette fois c’est une action plus massive qui vient d’être lancée par le site GoFundme, une opération de financement collaboratif. L’idée, lever des fonds pour pouvoir les aider. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 235.000 dollars ont déjà été levés sur un objectif total de 250.000 dollars grâce à l’aide de plus de 3.400 personnes.

La distribution à travers des ONG

Si on parle souvent de ces plateformes pour lever des fonds destinés à des projets technologiques, ils peuvent avoir d’autres usages plus sociaux.

Reste la question de la répartition de ces financements. Comment faire pour aider autant de monde ? C’est la piste des ONG qui a été retenue. Les fonds seront répartis sur le territoire grâce à plusieurs organisations qui vont fournir une aide alimentaire, mais aussi du conseil et de l’aide au logement. Une liste des organisations ayant reçu un financement devrait être publiée.

Au total, ce sont plus de 1.500 opérations de financement en tout genre qui ont vu le jour sur la plateforme depuis le début du shutdown. Pas sûr que cela suffise dans la durée si un accord n’est pas trouvé entre le président et ses opposants qui contrôlent le Congrès. Donald Trump a en effet annoncé qu’il était prêt à maintenir un shutdown pendant plusieurs mois.

