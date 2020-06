iPhone 12 : le report du lancement au mois d’octobre est de plus en plus probable

Depuis quelques semaines, les médias évoquent régulièrement la possibilité qu’Apple retarde le lancement des iPhone 12 à cause des impacts de la pandémie sur sa chaîne d’approvisionnement, ou bien à cause de la situation économique. Et aujourd’hui, cela se précise. Il y a quelques jours, le site Cult of Mac relaie un article de Digitime qui suggère qu’au lieu d’arriver sur le marché au mois de septembre, l’iPhone 12 pourrait arriver au mois d’octobre. En effet, la production des successeurs de l’iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro débuterait soit au mois de juillet, soit au mois d’août. Or, en temps normal, la production des prochains iPhone débute plus tôt.

Bien entendu, à ce stade, rien n’est sûr. Et comme d’habitude, les informations non officielles sont à considérer avec une extrême prudence. Mais si Apple retarde la commercialisation de ses prochains iPhone, cela pourrait vouloir dire que la firme va retarder sa keynote qui a normalement lieu au mois de septembre. Mais Apple pourrait aussi maintenir sa traditionnelle keynote en septembre, mais commercialiser l’iPhone 12 au mois d’octobre.

Quatre modèles seraient prévus

Comme d’habitude, Apple ne donne pas d’indices sur les caractéristiques que ses prochains produits pourraient avoir. Mais d’après d’autres sources, Apple envisagerait de lancer 4 modèles différents. Il y aurait un iPhone 12 avec un écran de 5,4 pouces, deux modèles avec écran de 6,1 pouces et un quatrième modèle avec un écran de 6,7 pouces. Normalement, tous les iPhone 12 devraient prendre en charge la 5G, et avoir des écrans OLED. Néanmoins, des rumeurs suggèrent que deux modèles auraient un taux de rafraîchissement de 60 Hz tandis que deux autres auraient un taux de 120 Hz (comme le Xiaomi Mi 10 Pro ou le Samsung Galaxy S20 Ultra).

Il serait également possible qu’au moins l’un des prochains iPhone d’Apple soit équipé d’un scanner LiDAR comme celui des nouveaux iPad Pro sur le dos. Pour rappel, il s’agit d’un scanner 3D qui permet aux applications en réalité augmentée d’avoir plus de précision.

Sinon, pour rappel, en attendant le lancement de ses prochains smartphones haut de gamme, Apple a lancé l’iPhone SE 2020, un modèle abordable, mais qui utilise le même processeur que l’iPhone 11.