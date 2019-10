Un gigantesque site de contenus pédophiles a été démantelé

On peine parfois à imaginer ce qui peut se passer dans le dark web. Récemment, un fichier contenant les données de 92 millions de Brésiliens y a été mis en ligne. On peut aussi y acheter des armes, de la drogue, un tueur à gages et sans doute parmi ce qu’il y a de pire, des contenus pédophiles. Si les modérateurs de Facebook par exemple sont soumis à des contenus impensables, c’est par travail. Mais sur « Welcome to video », un gigantesque site qui vient d’être démantelé, les gens étaient prêts à payer pour ça. La police vient de sévir.

Coup de filet massif chez les pédophiles

Les autorités américaines et britanniques viennent de dévoiler qu’ils ont réalisé une opération de taille massive au niveau international. On parle de pas moins de 337 arrestations dans 38 pays différents après le démantèlement du site.

Derrière ce site, on trouve Jong Woo-son, un homme en Corée du Sud âgé de 23 ans qui a déjà été emprisonné dans son propre pays. Il a aussi été inculpé aux Etats-Unis. Avec « Welcome to Video », ils mettaient à disposition des pédophiles présents sur le site plus de 250 000 vidéos d’exploitation sexuelle, qui auraient été téléchargées plus d’un million de fois. C’était le plus grand site connu d’un point de vue du volume de contenus.

Le point le plus positif dans cette affaire, c’est que l’opération a permis de « sauver au moins 23 mineurs », en Espagne, aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni. Autant d’enfants qui étaient victimes d’abus sexuels par des utilisateurs du site. Celui-ci était abrité sur le dark web.

Comment les enquêteurs ont-ils mis la main sur ce dossier ? Ils enquêtaient sur un géophysicien britannique qui avait reconnu 137 infractions donc l’incitation au viol d’enfants. Plusieurs condamnations d’utilisateurs appartenant au site ont déjà été prononcées. Nul doute que cela ne devrait pas s’arrêter de sitôt.