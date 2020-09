Un hacker rend cette machine à café très dangereuse

Quoi de plus inoffensif qu’une machine à café me diriez-vous ? Ne parlons pas trop vite, les apparences sont parfois trompeuses. Martin Hron, chercheur en sécurité informatique chez Avast, s’est amusé à hacker le système d’une machine à café. Il a finalement réussi à mettre en place un ransomware dans la machine. C’est-à-dire que la machine à café refusait de fonctionner de nouveau tant que son propriétaire n’avait pas payé la rançon demandée.

Expliquée comme cela, la manœuvre peut paraître simple. En réalité, Martin Hron a eu besoin de nombreuses semaines et de nombreux efforts pour démonter la machine et réussir à mettre en action son programme. Une fois parvenu à ses fins, Hron pouvait contrôler la machine à distance. Il pouvait faire couler l’eau, mettre en marche le moulin à café, afficher des messages à l’écran, ou encore faire clignoter les voyants. Le tout orchestré pour faire peur et pousser son propriétaire à payer la rançon. Dans ce cas, il s’agissait d’une expérience, mais il faut admettre que la situation peut être impressionnante.

Pas si amusant que ça puisse paraître…

À travers cet exercice, qui au premier abord, peut paraître amusant, Martin Hron cherche à dénoncer un tout autre problème. En effet, cette expérience permet d’ajouter un nouvel élément à son argumentation concernant les objets connectés et le danger qu’ils représentent. Si une machine à café a pu être hackée, dites-vous que n’importe quel autre objet connecté peut subir le même sort. Lorsqu’il a été demandé à Martin Hron d’en dire plus sur sa manière de procéder, ce dernier a évoqué une faille au niveau de la connexion Wi-Fi qui permet d’appairer la machine à café et son application mobile dédiée.

M. Hron utilise ce genre de mise en situation pour inciter les constructeurs d’objets connectés en tous genres à être plus vigilants quant à la sécurité de leurs produits