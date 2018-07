Un kit pour survivre après avoir fait son coming out

À l’occasion de la London Pride, un kit de survie a été distribué dans le cadre du « Outside Projet » pour mettre en lumière les difficultés des personnes qui dévoilent leur orientation sexuelle à leurs proches.

Alors que la London Pride est généralement un événement festif, de nombreuses personnes LGBTIQ+ ne peuvent pas rentrer chez elles une fois la fête terminée car elles sont rejetées par leurs proches. Pour sensibiliser sur ce phénomène, les membres de l’Outside Project ont lancé le Coming Out Kit.

Un kit de survie pour les personnes rejetées

London Pride, en collaboration avec l’agence AMV BBDO qui a travaillé avec de nombreuses marques comme la BBC World, Guinness, Mercedes-Benz ou encore Snickers, a donc lancé un kit « The Outside Projet » composé d’un sac de couchage, d’un bonnet, de paires de chaussés, d’un verre et d’un bout de carton. L’objectif de ce dispositif de street marketing est de mettre en avant le fait que de nombreux individus se trouvent rejetés, violentés ou expulsés de chez eux après avoir dévoilé leur orientation sexuelle à leurs proches.

Les objets du kit sont accompagnés de témoignages de victimes de discrimination pour montrer au grand public les nombreuses difficultés qu’ils doivent surmonter au quotidien. Le kit n’est pas disponible à l’achat pour le grand public et a été confectionné uniquement pour la London Pride.

La campagne était accompagnée par la mise en lumière d’une statistique choquante : une personne sans-abri sur quatre s’identifie comme étant LGBTIQ+.

Un kit pour dénoncer les discriminations

Le kit est accompagné d’une campagne de communication avec un site web et une vidéo de la campagne. L’objectif des organisateurs est d’inciter les spectateurs à faire un don pour soutenir l’opération.

L’opération de communication The Outside Project montre que les discriminations envers la communauté LGBTIQ+ sont malheureusement toujours présentes. Il est intéressant de constater le parallèle entre la London Pride qui est un événement festif pour la communauté LGBTIQ+ et le sujet du mal logement.

Carla Ecola, fondatrice et directrice de The Outside Project, a déclaré: » Le kit Coming Out démontre les luttes que doit mener notre communauté et qui mènent bien souvent à la crise et à une vie sans abris ».

Un abri de crise sera bientôt ouvert à Londres et offrira un soutien 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux personnes sans domicile et touchées par le manque de refuge LGBTIQ + dans toute la ville.

Source : Campaign

