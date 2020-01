Nintendo : 6 jeux ont rapporté 1 milliard de dollars en 2019

Qui à dit qu’un constructeur dans l’industrie du jeu vidéo pouvait gagner (beaucoup) d’argent uniquement avec la vente des consoles, de ses services et de ses jeux consoles ? Nintendo l’a bien compris il y a quelques années en sortant ses premiers jeux mobiles. L’année dernière, seulement six jeux mobiles ont permis à Big N de récolter un milliard de dollars de revenus.

Fire Emblem Heroes riche comme Crésus

Avec seulement six jeux, Nintendo est parvenu à réaliser une année record en termes de bénéfices sur ses jeux mobiles. Le géant japonais passe ainsi de 350 millions de dollars de revenu en 2018, à plus d’un milliard en 2019. Cette hausse s’explique par l’arrivée de deux nouveaux jeux, mais surtout par la montée en puissance assez spectaculaire de Fire Emblem Heroes qui a rapporté l’année dernière plus de 656 millions de dollars (contre « seulement » 230 millions de dollars en 2018).

Fire Emblem qui date de 2017 est donc le jeu mobile le plus rentable de Nintendo en 2019, loin devant Animal Crossing Pocket Camp (2017 également) qui rapporte plus de 131 millions de dollars. Avec la sortie prochaine d’Animal Crossing New Horizon sur Switch, cela pourrait créer un phénomène de mode qui pourrait attirer de nouveaux joueurs sur le jeu.

Juste derrière on retrouve Dragalia Lost (2018) avec 123 millions de dollars, puis Mario Kart Tour avec « seulement » 86 millions de dollars. Le gros jeu de Nintendo qui fut lancé justement en cours d’année 2019. Super Mario Run (2016) et Dr. Mario World (2019) qui rapportent 76 millions et 4,8 millions de dollars.

Des chiffres assez intéressants quand on voit le faible score de Mario Kart sur mobile alors que c’est une licence qui rapporte énormément sur Switch. Le gouffre également entre Fire Emblem et Animal Crossing qui sont séparés de 520 millions de dollars est tout aussi impressionnant qu’improbable. Fire Emblem représente à lui seul 61% des revenus mobile de 2019, en rapportant en moyenne 41$ dépensés par joueurs.

Les chiffres représentés sur ce graphique de Sensor Tower proviennent à 54% du Japon et à 29% des États-Unis. Les 25% restant sont donc réparti à travers le monde. Il sera donc très intéressant de voir si Big N prévoit de lancer un ou deux nouveaux jeux mobiles cette année et si ces derniers suivront le modèle de Fire Emblem.

Nintendo commence donc bien cette année 2020, car la firme vient également de dépasser les ventes de la Super NES grâce à sa Nintendo Switch. Les prochains mois risquent d’être intéressants pour la firme et les fans de Mario !