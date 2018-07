Un milliard de streams en une semaine, où s’arrêtera le rappeur Drake ?

L’artiste canadien Drake, à qui tout sourit, vient une nouvelle fois de faire exploser les compteurs avec son cinquième album solo, intitulé « Scorpion ».

1 milliard en une semaine, soit plus de 142 857 143 écoutes par jour

Non, il n’est pas bon qu’à exploser les records sur Fortnite. Aubrey Drake Graham alias Drake, le rappeur canadien, va peut-être finir par se lasser de faire tomber chaque record. A chaque sortie de projet, il est directement classé numéro un : que ce soit en écoutes, en ventes ou en durée de « règne » à la première place du classement. C’est grâce au magazine américain Billboard que l’on peut se faire une idée de la dimension qu’a pris le torontois. Ce média classe les albums les plus populaires de la semaine, tous genres confondus, selon les ventes d’albums, l’activité de streaming audio à la demande et les ventes numériques, aux Etats-Unis.

Cette semaine c’est donc suite à ce classement que plusieurs records sont tombés. Son album « Scorpion » (sorti le 29 juin dernier) a généré plus d’un milliard d’écoutes en une semaine, quelle qu’ait été la plateforme. Ces chiffres ont été confirmés par Republic Records, label musical proche de la star canadienne.

Autre distinction et non des moindres, l’album a également battu le record aux États-Unis avec 745,92 millions de flux au cours de sa première semaine, battant facilement « Beerbong & Bentleys » de Post Malone, qui a été écouté (seulement) 431 millions de flux au cours de sa première semaine plus tôt cette année. Pour faire court, l’album « Scorpion » a été plus écouté aux Etats-Unis seulement (avec 745 millions d’écoutes) que l’album « Beerbong & Bentleys » dans le monde entier (environ 700 millions d’écoutes).

Drake sur son piédestal

L’album de Drake a battu d’autres records comme notamment celui du plus grand nombre d’écoutes sur une seule journée sur Spotify, Apple Music et Amazon Music, en engrangeant plus de 300 millions de flux dans ses premières 24 heures. Drake est recordman de quatre des dix meilleures semaines de diffusion en continu pour un album, toujours selon Billboard.

Enfin, et pour la petite histoire, l’avant dernier projet de Drake, nommé « More Life » avait été écouté environ 600 millions fois la première semaine… et a été battu à plate couture par son dernier projet, Scorpion.

