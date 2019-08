Un mode battle royale inclut dans Call of Duty Modern Warfare ?

Si vous êtes un grand fan de FPS (First Person Shooter), à savoir des jeux de tirs comme Call Of Duty, vous devez avoir terriblement hâte d’être au mois d’octobre pour retrouver le fameux Modern Warfare. Activision fera renaître de ses cendres le fameux opus qui a considérablement fait exploser la licence Call of Duty via un reboot qui s’annonce très prometteur. En plus de proposer du nouveau un mode solo ainsi qu’un mode multijoueur pour vraiment revenir aux fondements, Activision pourrait proposer aussi un mode battle royale d’après certaines rumeurs.

Call of Duty : Essayer de nouveau le battle royale ?

C’est donc avec Call Of Duty Black Ops IIII qu’Activision s’est essayé au battle royale pour jouer sur le même terrain que le fameux Fortnite. Pas de mode solo, juste du multijoueur dont son fameux mode Blackout, Call of Duty Black Ops IIII n’a pas vraiment séduit les joueurs du monde entier et il est loin d’être le plus gros succès de la franchise.

Avec Call of Duty Modern Warfare, Activision veut redorer le blason de la licence. Le grand retour de la campagne solo qui fut abandonnée avec Call of Duty Black Ops IIII. Le mode en ligne sera lui aussi disponible, ainsi qu’un mode coopération, pas de season pass ! Bref, pour le moment il y’a de quoi satisfaire tout le monde. Et avec un peu de chance, il y aura en plus de cela un battle royale pour combler les fans du genre !

So apparently Battle Royale in #ModernWarfare will be a free mode to release in early 2020. It will be downloadable as a separate game, but also will still be connected to the core game. If this is true then it's a very good move by Activision. — LongSensation (@LongSensationYT) August 7, 2019

Donc apparemment le Battle Royale de #ModernWarfare sera un mode gratuit prévu pour le début d’année 2020. Il sera téléchargeable en tant que jeu séparé, mais sera également connecté au jeu principal. Si cela est vrai, c’est un très bon coup de la part d’Activision.

Bien entendu, nous en sommes encore au stade de rumeur. C’est le YouTuber TheLongSensation, spécialisé dans la licence Call of Duty (97.000 abonnés) qui a indiqué cette rumeur via un tweet. Le mode battle royale arriverait quelques mois après la sortie du jeu, au début de l’année 2020 sous forme de stand-alone free-to-play ! Si cette rumeur s’avère être vraie, il pourrait s’agir d’un très gros coup pour Activision ! Affaire à suivre.