Un nouveau jeu annoncé en exclusivité sur Google Stadia

Alors que la situation autour de Google Stadia n’est pas des plus simples, nous apprenons aujourd’hui que la firme vient de s’associer avec Splash Damage pour un jeu en exclusivité sur la plateforme de cloud gaming de Google. Ce studio anglais spécialisé dans le co-développeur de jeux en ligne (notamment avec Activision et idSoftware), va donc proposer un jeu qui sera disponible uniquement sur Stadia.

Splash Damage & Stadia

C’est donc sur le site officiel de Splash Damage que l’annonce fut faite. Les deux sociétés s’associent pour le développeur d’un jeu inédit et en exclusivité sur Stadia.

Nous sommes ravis d’annoncer que nous travaillons enfin sur un titre exclusif en partenariat avec Google Stadia. Chez Splash Damage, nous cherchons toujours à innover et sommes toujours à la recherche de partenaires et de plateformes qui nous permettent de faire cela. Nous sommes d’énormes fans de Stadia depuis son annonce et nous avons été surpris par la technologie et la passion pour le jeu vidéo qui émane de l’équipe Stadia.

Pour le moment, aucune date, et aucune information sur le jeu en question. Sera-t-il uniquement en ligne ? Est-ce qu’il s’agira d’un jeu de tir ? Impossible à dire pour le moment, mais cela reste quand même une bonne nouvelle pour Stadia et son catalogue de jeux.

Splash Damage, qui sont-ils ?

Fondé en 2001, cette société britannique basée à Londres spécialisée dans l’élaboration de modes multijoueur pour des jeux de tir à la première personne jouables en ligne. Dès 2002, après moins d’un an d’existence, la société conclut un partenariat avec id Software et Activision pour travailler sur le jeu Wolfenstein: Enemy Territory. Par la suite, le studio va collaborer avec plusieurs grands studios de jeux vidéo pour les aider à développeur leur partie « online ».

Ce fut le cas avec Warner Bros. Games Montréal en 2013 pour le multijoueur de Batman: Arkham Origins. Mais également avec The Coalition depuis 2015 pour les multijoueurs de Gears of War 4, Gears Tactics ou encore le dernier Gears 5.

Ce partenariat avec Google Stadia est intéressant et pourrait proposer de belles choses. On attend maintenant d’en savoir un peu plus sur la nature et le genre de jeux.