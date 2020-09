Un nouveau type de caméra pour smartphone arrive en 2021

C’est un projet de nouvelle technologie de smartphone sur laquelle Vivo déclare travailler « discrètement ». Dans un communiqué, la marque vient d’officialiser les plans d’un nouveau capteur censé repousser les limites des capacités en basse lumière des appareils photo pour smartphones. Une nouvelle actualité pour le fabricant chinois de smartphones premium, après l’annonce de son intention de proposer des appareils qui changent de couleur.

Au sujet de la nouvelle technologie de capteur photo, Vivo déclare que « cette technologie poussera la photosensibilité des smartphones à un nouveau niveau, en capturant des images précises et claires dans diverses conditions de lumière défavorables » déclarait la marque, qui s’est illustrée cette année sur le marché des photophones en proposant son X50 avec une caméra à stabilisation optique.

Dans le détail, la technologie en question utiliserait un capteur RGBW (rouge, vert, bleu, blanc), dont la sensibilité serait 160 % plus forte qu’un capteur RGGB (rouge, vert, vert, bleu) et 15 % plus efficace qu’un capteur RYYB (rouge, jaune, jaune, bleu) notamment utilisé par Huawei dans la même quête de sensibilité augmentée.

Les leçons de Huawei

Vivo ne publie aucune photo à la clé et il sera bien évidemment important de vérifier ces informations. Sur le papier, la marque exprime que sa nouvelle technologie de capteur vient corriger les problèmes de gestion des couleurs que Huawei pouvait connaître sur ses smartphones.

Mais pour la défense de Huawei, en 2015, la marque avait déjà intégré un capteur RGBW sur son P8 d’époque. Malheureusement, la technologie connaissait des problèmes en bonne luminosité : les arrière-plans étaient souvent surexposés et la gestion des couleurs dans les ombres n’était pas bien représentative de la réalité.

On imagine que Vivo a conscience de ces problèmes et que la marque arrivera à passer au-dessus. En restera à voir si cela est intéressant en vue des complications logiciel, et s’il n’est pas plus judicieux de s’investir – comme Google – dans les modes nuit et astro, durant lesquelles le procédé consiste à superposer plusieurs photos prises au même moment pour augmenter la luminosité. Un assemblage bien connu chez les photographes professionnels.