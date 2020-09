Vivo travaille sur un smartphone avec une vitre arrière qui change de couleur sur demande

Si certains constructeurs travaillent sur des smartphones au concept bien particulier, Vivo s’attaque au design de son prochain téléphone avec un angle différent. La société chinoise prévoit de s’attaquer à la couleur de celui-ci, avec la volonté de pouvoir la faire changer sur demande.

Dans un article sur le sujet, Android Authority explique avoir repéré une vidéo qui montre la façon dont le futur smartphone de Vivo pourra changer de couleur. Partagée sur Twitter, elle montre comment la totalité du dos de l’appareil passe du bleu au gris clair en quelques secondes. Elle laisse à supposer que le changement a lieu lorsque l’utilisateur appuie sur un bouton disposé sur le côté du téléphone.

A mobile phone brand is developing a mobile phone with a discoloration rear case, which can adjust the speed of discoloration. Maybe the smart phone will only have one color in the future: discoloration pic.twitter.com/kSg5NSD0tL

— Ice universe (@UniverseIce) September 3, 2020