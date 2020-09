Un premier bug iOS 14 fait réagir les utilisateurs

Depuis hier, vous pouvez mettre à jour votre iPhone pour profiter d’iOS 14 et de ses nombreux changements. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet non avons consacré un article complet qui détaille toutes les nouveautés d’iOS 14. L’une des nouvelles fonctionnalités intéressantes est la possibilité de changer le navigateur et le client mail par défaut. Apple a décidé de faire des efforts pour répondre aux critiques antitrust.

Well, great. I was all excited to set Chrome as default browser in #iOS14 but turns out a device reboot forgets it!?

— Mathieu Perreault (@madmath) September 17, 2020