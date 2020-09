iOS 14 est disponible aujourd’hui : quelles sont les nouveautés majeures ?

C’est désormais une habitude pour tous les possesseurs d’iPhone. Chaque année, iOS a droit à une série de nouveautés intéressantes et bienvenues. Déjà disponible depuis quelques mois en version bêta pour les développeurs et les curieux, iOS 14 est officiellement lancé aujourd’hui. Il accompagnera les nouveaux iPhone 12 qui devraient sortir en octobre mais vous pouvez aussi l’utiliser sur les anciens smartphones d’Apple, à partir de l’iPhone 6s sorti en 2015.

Quand le dos de l’iPhone devient une nouvelle touche

Parmi les apports de cette nouvelle mouture, le « Back Tap » marque les esprits. Ainsi, le dos de l’iPhone devient une nouvelle touche. Concrètement, il est ainsi possible de configurer une action en se rendant dans les réglages de l’appareil. Vous pouvez alors taper le dos de votre téléphone pour réaliser une capture d’écran, lancer l’appareil photo, ou encore couper le son. Cette fonctionnalité est disponible sur les smartphones récents de la marque à la pomme, comme l’iPhone 11 Pro, l’iPhone SE n’est en revanche pas compatible.

Autre apport majeur de cette version : une refonte de l’interface d’accueil. Vous pouvez désormais créer des widgets permettant de visualiser du contenu d’une app directement depuis l’écran d’accueil et sans avoir à l’ouvrir.

Sur iOS 14, on note par ailleurs de réelles innovations au niveau des applications qui devraient réjouir les utilisateurs des smartphones de la marque à la pomme. C’est par exemple le cas de CarKey qui permet d’ouvrir votre voiture avec un iPhone. Pour l’occasion, la firme de Cupertino a noué des partenariats avec de très grandes marques de l’industrie telle que BMW. Outre cette fonction, il est également possible de choisir des proches via l’application Messages et de les autoriser à accéder au véhicule. Conscient du risque potentiel, Apple précise que le système fonctionnera, même si vos batteries sont vides.

App Clips : profiter d’une application sans avoir à l’installer

Une nouvelle fonctionnalité fait son apparition sur iOS 14 : « Traduire ». C’est une alternative à son concurrent et bien installé Google Traduction. Elle est en revanche un peu plus limitée puisqu’on ne retrouve que onze langues pour le lancement : anglais, français, allemand, italien, japonais, coréen, portugais, russe, espagnol, arabe et chinois. Cet outil dispose néanmoins de qualités pour convaincre. On peut y accéder sans connexion, une option qui peut s’avérer très utile à l’étranger lorsqu’on a du mal à se faire comprendre ou à suivre les propos d’un interlocuteur.

Messages a aussi droit à son lot de nouveautés. L’App s’inspire assez fortement de ses concurrentes de chez Facebook : WhatsApp et Messenger. Comme sur ces dernières, vous pouvez notamment répondre à une personne en particulier ou mentionner plusieurs membres de la conversation. Le système de notifications a par ailleurs été modifié et il est possible d’en limiter la portée

L’application Plans, concurrente de Google Maps, a également été repensée de manière plus verte. Les cyclistes sont particulièrement gâtés puisque cette version prend en compte les pistes cyclables les mieux adaptées à leurs déplacements. Plans est aussi intéressant pour les possesseurs de véhicules électriques et leur fournit une estimation de l’autonomie restante, assortie d’une carte des chargeurs à proximité.

Enfin, iOS 14 propose une nouvelle fonctionnalité qui devrait plaire à de nombreux utilisateurs. App Clips, présenté comme un « fragment d’application », permet de réaliser une action sans installer une application. En clair, si vous utilisez un service de vélo ou de trottinette électrique à la demande, il n’est plus nécessaire d’installer d’app spécifique. En fait, les fonctions « Sign with Apple et Apple Pay » rentrent en action et permettent de réaliser l’action souhaitée sans avoir à s’embarrasser d’une nouvelle application sur son téléphone.