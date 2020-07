Un retard de l’iPhone 5G est de plus en plus probable

En 2019, les fabricants de smartphones Android ont sorti leurs premiers smartphones 5G tandis qu’Apple n’a pas pu utiliser cette technologie. En effet, la firme de Cupertino était en conflit avec Qualcomm, qui fournissait des modems 5G aux autres constructeurs. Mais les deux entreprises ont finalement mis fin à ce conflit. Et normalement, Apple devrait sortir ses premiers iPhone 5G cette année.

Cependant, à cause de la pandémie, il est possible que les premiers iPhone 5G de la firme de Cupertino ne soient pas disponibles au mois de septembre. Cela était déjà évoqué par de nombreuses sources. Et aujourd’hui, ça se précise avec la présentation des résultats trimestriels de Qualcomm.

L’entreprise américaine vient de présenter ses résultats sur le troisième trimestre fiscal. Et dans ses prévisions pour le prochain trimestre, qui couvre les mois de juillet, aout et septembre, Qualcomm évoque le « retard du lancement mondial d’un téléphone 5G phare ». Celui-ci n’indique pas de quel modèle il s’agit. Mais vu le timing, il est fort probable qu’il s’agit de l’iPhone 5G d’Apple.

Un modèle qui ne sera pas disponible au mois de septembre ?

« Nous constatons un impact partiel du retard d’un lancement de téléphone phare. Et donc ce que nous avons vu est un léger retard qui pousse certaines des unités du trimestre de septembre au trimestre de décembre pour nous », explique Akash Palkhiwala, chief financial officer chez Qualcomm, cité par un article de Reuters. En d’autres termes, ce smartphone très important ne sortira qu’au mois d’octobre au plus tôt.

En tout cas, ce ne serait pas la première fois qu’un iPhone est retardé. Pour rappel, l’iPhone X a été présenté lors de la traditionnelle keynote Apple en septembre 2017. Mais cet appareil n’a été commercialisé qu’à partir de novembre. Actuellement, des rumeurs suggèrent que la keynote Apple de 2020 se fera bien en septembre (en ligne), mais que des produits annoncés lors de cette keynote pourrait n’être disponibles sur le marché qu’en octobre.

Sinon, Apple aurait également prévu un événement au mois d’octobre pour présenter ses nouveaux Macs avec processeur Apple Silicon, ainsi que de nouveaux iPad. Certaines sources évoquent même la possibilité qu’Apple profite de cet événement d’octobre pour évoquer pour la première fois ses lunettes de réalité augmentée.