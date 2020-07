Vers une baisse des prix des MacBook grâce à Apple Silicon ?

Lors de sa conférence WWDC, en juin, Apple a annoncé la transition de ses ordinateurs des processeurs Intel, vers les processeurs Apple Silicon, qui sont basés sur les technologies d’Arm. Grâce à ce changement, la firme de Cupertino espère proposer de meilleurs Macs qui seront plus puissants, mais moins gourmands en énergie (ce qui aura un impact sur l’autonomie). Côté logiciel, le passage vers ses propres processeurs pour les ordinateurs va permettre à Apple d’avoir plus de convergence entre les Macs, les iPhone et les iPad, puisque ces appareils auront la même architecture. Et grâce à cela, il sera possible de lancer des applications iOS sur les ordinateurs d’Apple.

Mais en plus de tout cela, le fait qu’Apple va utiliser ses propres processeurs au lieu de se fournir chez Intel pourrait également aider l’entreprise à faire baisser ses coûts, ce qui pourrait avoir un impact sur les prix. Cela fait un moment que cette possibilité est évoquée par les médias et cette semaine, ça se précise. Dans un article, le site Tomsguide.com relaye une source qui évoque les prix que pourraient avoir les prochains MacBook d’Apple.

ARM MacBook

$799~

MacBook Pro 13”

$1099~

(*idk about the exact price) https://t.co/aypv0pZhGB — Komiya (@komiya_kj) July 25, 2020

Une baisse significative des prix ?

D’après celle-ci, le nouveau « MacBook » avec un processeur Apple Silicon coûterait 799 dollars aux USA, tandis que le nouveau MacBook Pro 13 pouces coûterait 1099 dollars. Bien entendu, pour le moment, ces infos restent à confirmer. Mais si elles sont exactes, cela signifierait que le prochain MacBook coûtera 200 dollars de moins que l’actuel MacBook Air, et que le nouveau MacBook 13 pouces coûtera 200 dollars de moins que son prédécesseur. Ces baisses de prix garantiraient à Apple la réussite des lancements de ses premiers ordinateurs avec processeurs Apple Silicon.

Pour rappel, actuellement, les développeurs utilisent un kit équipé d’un processeur A12Z (comme celui de l’iPad Pro) pour adapter leurs applications à cette transition. Mais normalement, les premiers ordinateurs équipés de ce nouveau type de processeur conçu par Apple devraient arriver avant la fin de l’année. Et actuellement, des rumeurs indiquent qu’après une keynote au mois de septembre pour dévoiler les iPhone 12, Apple aurait prévu un autre événement au mois d’octobre pour présenter ses nouveaux ordinateurs ainsi que de nouveau iPad. Certaines sources évoquent aussi la possibilité qu’Apple évoque pour la première fois ses lunettes Apple Glass lors de cet événement du mois d’octobre.