Un retour de la série « Une nounou d’enfer ? »

La comédie « Une nounou d’enfer » pourrait bien faire un surprenant come-back. Alors vous en pensez quoi ?

La créatrice de la série y pense sérieusement

Il est fort probable que vous ne vous y attendiez absolument pas. C’est une annonce qui tombe sur le coin du nez. Bien sûr, l’ambiance est au « revival », aux grands retours pour les nostalgiques. Il y a les consoles de jeux vidéo qui commencent à en abuser (peut-être un peu trop) et les séries. Difficile de savoir s’il s’agit d’un manque d’imagination ou d’un véritable souhait du public.

A la télévision, on a déjà eu le droit à MacGyver, Hawai 5-0 (précurseur sur ce segment), Perdus dans l’Espace, La fête à la maison, Will and Grace… Bref, il y en a déjà pour tous les goûts; Et la liste pourrait encore se développer.

En effet, c’est « Une nounou d’enfer » qui pourrait être la prochaine sur la liste. C’est ce qu’a expliqué Fran Drescher, sa créatrice à ET Online. Elle en parlerait avec son ex-mari et co-créateur de la série. « Nous travaillons sur un très gros projet, les fans vont être surexcités, mais je ne peux encore rien dire. »

Une histoire complètement nouvelle

Elle en dit à la fois trop et pas assez. A priori, l’idée serait de s’appuyer sur l’ancienne série sans en faire une suite. « Il ne pourrait pas s’agir d’une simple continuation des mêmes histoires, encore et encore. Nous ne pouvons pas reprendre là où la série s’est terminée il y a vingt ans, il faudrait prendre un nouveau virage ».

Bon si on regarde le générique de l’époque, il est tout de même facile de voir que la série n’a pas très bien vieillie. On est donc plutôt curieux de voir ce que donnerait un retour… Pour rappel la série, a été initialement diffusée sur CBS aux Etats-Unis puis M6 en a usé et abusé en France. Affaire à suivre.