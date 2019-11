Un sabre laser pour jouer à Star Wars Jedi: Fallen Order ? Ça existe…

Un sabre laser pour jouer à Star Wars Jedi: Fallen Order ?

Vous n’êtes pas sans le savoir, depuis quelques jours est disponible en boutiques le très attendu Star Wars Jedi: Fallen Order sur PS4, Xbox One et PC, nouveau jeu 100% solo inspiré de la célèbre franchise. Un titre dont le test arrivera d’ailleurs très prochainement sur Presse-Citron.

Du côté du streamer Rudeism, spécialisé notamment dans les accessoires gaming DIY (pour Do It Yourself), il semblerait que jouer de manière classique (à la manette ou au tandem clavier/souris) à Star Wars Jedi: Fallen Order ne soit pas suffisant. C’est pourquoi ce dernier a décidé de mettre au point un nouveau périphérique de jeu, en forme de… sabre laser !

Il s’agit ici d’un système à détection de mouvements, avec un sabre laser bourré de capteurs électroniques, sans oublier quelques LED pour le côté esthétique. On y retrouve aussi une croix directionnelle, et divers boutons pour sauter, effectuer une roulade… Selon son créateur, l’objet en lui-même ne revient qu’à 40 dollars environ en terme de fabrication, à quoi il faut ajouter évidemment quelques longues heures de travail.

via Gfycat

Toujours est-il que Rudeism a évidemment mis sa création à l’épreuve… et force est d’admettre que le résultat est somme tout très correcte. Evidemment, cette nouvelle manière de jouer demande un certain temps d’adaptation, mais après avoir débuté une partie en facile, le streamer a pu sans problème augmenter le niveau de difficulté, et faire tomber le second boss. A noter qu’un gant lui permet de contrôler les pouvoirs de la Force.

En ce qui concerne le jeu Star Wars Jedi: Fallen Order, rappelons que ce dernier place le joueur dans la peau du jeune Jedi Cal Kestis, survivant du terrible Ordre 66, et qui devra tenter de survivre à la traque de l’Empire. Un jeu 100% solo, qui pioche allègrement quelques (bonnes) idées du côté de la concurrence, avec notamment un peu d’Uncharted par-ci, beaucoup de Dark Souls par là, un peu de Metroidvania…