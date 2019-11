Où précommander les différentes éditions de Star Wars Jedi Fallen Order

Cette semaine, l’événement c’est la sortie du nouveau jeu Star Wars Jedi Fallen Order sur PS4, Xbox One et PC. Un jeu uniquement narratif, sans multijoueur, sans micros-transactions, sans season pass. À notre grande surprise, et pour notre plus grand bonheur, Electronic Arts décide de revenir aux sources du jeu vidéo. Si vous êtes un grand fan de jeux d’action, aventure et de Star Wars. Que vous attendez avec impatience la sortie de Jedi Fallen Order, voici un petit guide de précommande.

Précommander Star Wars Jedi Fallen Order – Édition Simple La première édition de Star Wars Jedi Fallen Order est donc l'édition simple. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix entre 49,99€ et 69,99€ (selon les revendeurs). Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L'exemplaire du jeu (seulement en digital sur PC).

Précommander Star Wars Jedi Fallen Order – Édition Deluxe La seconde édition de Star Wars Jedi Fallen Order est donc l’édition deluxe. Cette dernière sera donc proposée au prix de 79,99€. Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L’exemplaire du jeu (seulement en digital sur PC).

Apparence cosmétique pour BD-1

Apparence cosmétique pour le Stinger Mantis

Artbook numérique

Apparence cosmétique pour le Stinger Mantis

Artbook numérique

Making Of de la « version du réalisateur », qui comprend plus de 90 minutes d'images sur la conception du jeu

Star Wars Jedi Fallen Order : Enfin le jeu tant attendu ?

C’est une sortie très attendue pour la plupart des fans de la Guerre des Étoiles. Depuis notre premier avis plutôt positif lors de l’E3 2019 à Los Angeles, Star Wars Jedi Fallen Order promet d’être une expérience très intéressante pour les joueurs.

Annoncé lors de la Star Wars Celebration en avril dernier à Chicago (en même temps que Star Wars IX L’Ascension de Skywalker), Star Wars Jedi Fallen Order est le nouveau jeu édité par Electronic Arts et développé par les équipes de Respawn Entertainment (TitanFall, Apex Legends…).

Nous incarnerons le jeune Jedi Cal Kestis, un jeune padawan ayant survécu à l’ordre 66. Cet ordre fut donné par le sénateur Palpatine (alias Dark Sidious) lors du film Star Wars III : La Revanche des Siths pour anéantir tous les Jedi de la galaxie. Vous l’aurez compris, le jeu se déroule donc entre Star Wars III et Star Wars IV, au moment du spin-of « Rogue One ». D’ailleurs, certains personnages de ce spin-of apparaîtront dans le jeu.

Rendez-vous très bientôt pour notre avis complet sur le jeu pour savoir si ce dernier est à la hauteur de nos attentes. Une grosse semaine pour les fans de Star Wars avec la sortie de The Mandalorian sur Disney+.

