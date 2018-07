Un sac de courses recyclé pour sensibiliser et obtenir des bons de réduction

En Malaisie, un sac de courses recyclé a été lancé et donne droit à des réductions à chaque fois qu’il est utilisé.

Tesco, une chaîne de grandes surfaces en Malaisie a voulu contribuer à la protection de l’environnement en sensibilisant ses clients à utiliser ses sacs recyclés.

Préserver l’environnement et faire des économies

« Unforgettable Bag » est un sac de course qui fait gagner des bons de réduction. Pour en assurer la promotion, Tesco a mis en ligne une vidéo de 2 minutes qui montre les conséquences de n’utiliser ses sacs de course qu’une seule fois avant de les jeter. Elle met en avant le fait que la Malaisie figure au 8ème rang mondial des pays qui produisent le plus de déchets plastiques via des images d’océan pollué.

Le sac plastique proposé par Tesco est donc réutilisable de nombreuses fois et un code barre présent sur le sac permet de gagner des réductions à chaque passage en caisse. Il faut aussi outil de campagne de sensibilisation puisqu’il présente les principaux animaux marins victimes de ces produits nuisibles à leur santé. Par exemple, un cétacé est mort à la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande après avoir ingurgité plusieurs dizaines de sacs plastiques, soit un équivalent de 8kg retrouvés dans son estomac !

Les bons de réduction sont ainsi le moyen de remercier les gens de leur bonne volonté tout en les amenant à venir faire leur course chez Tesco.

Une opération de sensibilisation qui a très bien fonctionné

Le sac a été lancé dans 56 magasins de l’enseigne et la démarche a été soulignée par la presse mondiale.

En effet, dans un pays encore trop peu sensibilisé à la préservation de l’environnement, le défi semblait difficile à relever mais les résultats sont au rendez-vous : plus de la moitié des clients de Tesco ont réutilisé leur sac plastique alors qu’on en comptait seulement 5% avant l’opération de sensibilisation. Une action qui semble donc avoir enclin la population à changer ses habitudes et pourrait être développé dans d’autres pays du monde.

