Un seul compte WhatsApp pour plusieurs appareils, c’est (enfin) possible

L’application de messagerie instantanée WhatsApp s’est enfin ouvert au « multi-appareil ». Il sera donc possible avec un seul compte de se connecter avec différents téléphones. Aujourd’hui pour créer un compte sur le service de messagerie il est obligatoire d’entrer un numéro de téléphone. Ce dernier était donc réservé uniquement à un téléphone.

Le multi-appareil existe aujourd’hui sur la plupart des applications que nous utilisons au quotidien. L’exemple le plus connu est peut-être celui de Netflix qui permet de créer quatre comptes avec un même abonnement. Si WhatsApp a longtemps bloqué cette nouveauté sur son application, c’est maintenant chose faite. La fonctionnalité a été ajoutée au bêta Android sorti en début de semaine, et ce n’est plus qu’une question de temps avant qu’elle n’arrive sur nos téléphones.

Jusqu’à 4 appareils pour un compte

À terme, cette fonctionnalité « d’appareil lié » devrait permettre de connecter jusqu’à quatre appareils sur un même compte sans avoir à se déconnecter et se reconnecter à chaque fois, un vrai gain de temps.

Du point de vue de la sécurité, tous les appareils jumelés pourront être supprimés, à tout moment. Pour ajouter un téléphone aux appareils liés il faudra sûrement utiliser un code transmis par SMS, moyen le plus simple et le plus sur de jumeler un nouveau téléphone.

WhatsApp ne s’arrête pas là

L’entreprise rachetée par Facebook il y a 6 ans continue d’apporter des modifications à son interface utilisateur, sans jamais vraiment se réinventer. Les petites nouveautés permettent aux utilisateurs de rester connectés et de continuer d’utiliser ce système de messagerie. Du côté des têtes pensantes de WhatsApp, il n’est pas à exclure que l’application vienne fusionner avec Messenger. Étant propriétés de Facebook, les deux services de messagerie pourraient devenir une seule application. Cette géante de la messagerie en ligne compterait près de 3 milliards d’utilisateurs actifs.

Autre nouveauté attendue sur la version Android de WhatsApp, c’est l’arrivée de la composition intelligente de Google. Elle devrait permettre de prédire la fin de vos phrases, ainsi que d’apporter des corrections orthographiques et grammaticales bien plus poussées qu’actuellement.