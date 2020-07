Facebook prépare sa messagerie croisée entre Messenger et WhatsApp

Il y a un an, des rumeurs suggéraient que Facebook souhaitait rendre interopérables tous ses services de messagerie, à savoir Messenger, Instagram et WhatsApp. Pour l’instant, tous ces services ne sont pas connectés et il faut choisir son support favori afin de s’adresser à son destinataire, ce qui pourrait bientôt ne plus être le cas. En somme, un utilisateur serait en mesure d’utiliser WhatsApp pour écrire à une personne qui se sert de Messenger.

Le projet de messagerie croisée entre Facebook Messenger et WhatsApp pourraient bientôt voir le jour, comme l’indique le média spécialisé WaBetaInfo. Ce dernier a découvert des lignes de codes à ce sujet dans la version la plus récente de l’application Messenger. Les références trouvées portent toutes l’appellation « whats_app », ce qui suggère une future interopérabilité entre les deux services de messagerie instantanée.

Quelles modalités pour la confidentialité des données ?

Pour l’instant, il est encore difficile de savoir concrètement comment Facebook souhaite mettre sur pied son dispositif de messagerie croisée entre Messenger et WhatsApp. Les deux services n’ont pas le même fonctionnement, que ce soit du côté de la conservation des conversations ou du chiffrement des données. Ce dernier est disponible sur WhatsApp, mais seulement sur les conversations secrètes sur Messenger.

Autant dire que Facebook va devoir faire attention à la manière dont il sécurise les messages, car les utilisateurs de WhatsApp s’attendent à un protocole de chiffrement au moins aussi robuste que celui utilisé par le service à ce jour. Depuis 2016, l’application se base sur le protocole Signal, conçu par la Signal Foundation cofondée par Brian Action —également cofondateur de WhatsApp et très orienté sur la confidentialité des données.

Lorsque les rumeurs de messagerie croisée ont été évoquées, elles suggéraient que toutes les conversations auraient droit à un protocole de chiffrement de bout en bout, que ce soit WhatsApp, Messenger ou Instagram. Théoriquement, les messages ne seraient donc pas accessibles à l’entreprise américaine, mais seulement à leurs expéditeurs et leurs destinataires. C’est encore à confirmer.