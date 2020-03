Un spin-off de Stranger Things serait en préparation

Attention, l’article suivant contient des spoilers sur la saga Stranger Things, la fin de la saison 3 et le début à venir de la saison 4. Arrêtez donc votre lecture si vous n’êtes plus à jour.

La saga Stranger Things est un véritable succès pour Netflix et nous sommes nombreux à attendre la saison 4 avec impatience. Si le tournage a été arrêté en raison de l’épidémie de coronavirus, cela n’empêche pas d’avancer ses pions dans le même temps. Selon le site We got This Covered, un spin-off des aventures d’Eleven, Mike, Dustin et les autres serait bel et bien au programme.

Stranger Things et le personnage de Hopper

En effet, un spin-off concentré sur le personnage de Jim Hopper, incarné par David Harbour (Hellboy, Black Widow, Suicide Squad) serait au programme. On a déjà eu la confirmation que le personnage était bel et bien en vie. Mais alors que la saison 4 est, selon certaines rumeurs, destinée à être la dernière de la série, c’est donc avec lui que Netflix envisage d’aller plus loin.

Ce spin-off se concentrerait à la fois sur le personnage de Hopper mais aussi sur celui de Joyce. Ceux qui ont vu les différents épisodes de la série savent qu’il y a quelque chose entre les deux personnages, même s’ils n’ont pas encore agi. Ce spin-off pourrait donc être la possibilité d’explorer cette relation toujours ambiguë entre l’ancien shérif de Hawkins et la mère de Will. On ignore encore les détails de ce qui est à venir, et la saison 4 devrait sans aucun doute permettre de les réunir à l’écran. Mais l’alchimie que l’on a déjà vu entre eux laisse envisager de très bonnes choses. Surtout, l’univers de Stranger Things possède de nombreux mystères qui n’ont pas encore été explorés.