Un spin-off sous forme de série animée pour Wonder Woman ?

Mais où va la franchise Wonder Woman ? On aurait tendance à penser que les destinées de Diana Prince et de Themiscyra sont encore bien peu claires. Récemment encore, on apprenait que deux autres films Wonder Woman étaient au moins en projet. Comme de nombreux autres projets, Wonder Woman 1984 a été retardé en raison du coronavirus. Mais, l’ambition du côté de Warner Bros / DC Comics semble désormais être de décliner la franchise sous de multiples formes, une stratégie qui est aussi en place pour le personnage d’Aquaman. Bref à défaut d’un succès XXL pour le DCEU, on capitalise à petite échelle. Et un nouveau projet vient d’être dévoilé.

Wonder Woman, le choix de la série animée

Le spin-off de Wonder Woman centré sur les Amazones est un projet qui tient à cœur à Patty Jenkins, la réalisatrice du premier film. Elle a même contribué à en écrire l’histoire. Mais, dans une interview à Empire, c’est désormais l’hypothèse d’une série animée qui semble se dégager. A la place ? Non, en plus visiblement. En plus des films, DC Comics et Warner Bros veulent donc miser sur une série animée, pour raconter les histoires des Amazones. Sans surprise, l’objectif pourrait bien être de fournir davantage de contenus à HBO Max, qui pèche pour l’heure dans ce registre. Là encore, l’ambition est similaire avec Aquaman, où on sait qu’une mini-série animée, produite par James Wan se prépare.

Autant le dire, pour ce projet, la présence de Gal Gadot semble plutôt utopique. Elle n’est pas confirmée pour le spin-off cinématographique et à moins qu’elle soit vraiment séduite par l’idée, on ne la voit pas prendre du temps juste pour prêter sa voix à un tel projet. Cela pourrait toutfois se révéler indispensable si les projets sont connectés d’un point de vue scénaristique. Or l’ambition est bien de créer un univers Wonder Woman…En attendant, on pourra découvrir Wonder Woman 1984 au mois d’octobre 2020. Patience.