Un tribunal américain juge un russe coupable de piratage de LinkedIn et Dropbox

En 2012, le russe Yevgeniy Nikulin s’est attaqué à LinkedIn afin de mener une des plus grosses opérations de piratage visant le réseau social professionnel. Son attaque a mené au vol de plus de 117 millions d’identifiants et de mots de passe. Par la suite, le russe a tenté de les vendre à d’autres personnes sur des forums. L’homme ne s’est pas arrêté à LinkedIn et s’est également concentré sur le service Dropbox.

Le hacker risque des années de prison

Le cas de Yevgeniy Nikulin est un peu particulier puisque l’homme a été arrêté en 2016 en République Tchèque en 2016 avant de passer plusieurs années dans différentes prisons. Il a été extradé vers les USA en 2018, avant que le juge de district américain William Alsup ne déclare qu’il fallait qu’il soit jugé pour que l’affaire ne constitue plus une violation de la constitution.

Pendant une période, les États-Unis se sont également demandé si Nikulin avait des informations sur l’ingérence russe qui a eu lieu durant les élections présidentielles. Toutefois, le ministère de la Justice n’aurait pas obtenu d’informations à ce sujet.

Le procès de l’homme de 32 ans avait commencé en mars, mais il a été suspendu à cause de la pandémie de coronavirus. C’est la première fois que le tribunal rouvrait ses portes à San Francisco suite à la situation sanitaire exceptionnelle rencontrée dans le pays.

Yevgeniy Nikulin risque jusqu’à 10 ans de prison pour les chefs d’accusation portant sur la vente d’identifiants volés et l’installation de logiciels malveillants. Il risque aussi 5 ans de prison pour piratage et conspiration ainsi que 2 ans pour vol d’identité. Le verdict est attendu le 29 septembre prochain.

Suite à cette décision, le procureur américain David Anderson a déclaré dans un communiqué : « La condamnation de Nikulin est une menace directe pour les hackers potentiels, où qu’ils soient. Le piratage informatique n’est pas seulement un crime, c’est une menace directe pour la sécurité et la vie privée des Américains. Les forces de l’ordre américaines répondront à cette menace, quelle que soit son origine ».