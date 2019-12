Un village entier construit grâce à une imprimante 3D

Dans l’état de Tabasco, au Mexique, une famille vivant en dessous du seuil vient de visiter sa future maison. Cette dernière étant une bâtisse de 45 mètres carrés, réalisée grâce à une imprimante 3D. Elle comprend 2 chambres, une salle de bain, une terrasse, ainsi qu’une avancée pour faire de l’ombre. Cette demeure en terre, complétée par quelques parpaings, est une excellente solution qui en plus de cela est très design.

Derrière cette idée de génie se cache ÉCHALE, une ONG qui a pour ambition de créer dans un premier temps un véritable village avec ce modèle d’habitation. Bientôt, cet organisme devrait faire sortir de terre pas moins de 50 logements, entourés d’espaces verts, de parcs, de commodités, tout en pensant à installer les administrations publiques de base. La région de Tabasco n’est une zone simple pour l’architecture. En effet, l’état mexicain est sujet aux secousses sismiques, les maisons construites avec cette imprimante 3D doivent tenir compte de bien plus d’exigences de sécurité qu’une habitation dans une zone standard.

Toutes ces maisons sont fabriquées grâce à l’imprimante 3D Vulcan II, conçue par ICON. Cette machine est capable de faire le gros du travail (murs, toit…) en moins de 24h, pour ce qui est des finitions, les membres de ÉCHALE s’en sont chargé. Le rendu final est tout simplement incroyable. Les familles qui ont été sélectionnées pour occuper ces habitations ont eu la chance de pouvoir discuter avec les membres de l’ONG pour déterminer la fonctionnalité de la maison selon leurs besoins.

Yves Béhar, un designer suisse ayant durement travaillé sur ce projet fait la réflexion suivante : « En discutant avec les membres de la communauté, nous nous sommes rendu compte qu’une maison unique ne répond pas aux besoins et aux attentes de tous ».

Depuis la création du projet New Story, plus de 2 700 maisons pour plus de 15 000 personnes ont été construites en Bolivie, à Haïti, au Salvador et au Mexique. Au cours des deux dernières années, ils ont consacré des millions de dollars et des milliers d’heures à trouver des solutions novatrices pour construire de meilleures maisons plus rapidement.