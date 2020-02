Uncut Gems : le dernier joyau de Netflix ?

Adam Sandler possède un deal en or massif avec Netflix. L’acteur, jugé ultra-bankable pour la plateforme y trouve un lieu idéal pour exprimer ses envies cinématographiques, comme ce fut le cas avec Murder Mystery. Son dernier film sur la plateforme, Uncut Gems, est disponible depuis le 31 janvier. Un projet de longue date des réalisateurs, les frères Safdie, qui n’avait pas forcément emballé initialement l’acteur. Il a cédé après avoir été courtisé à plusieurs reprises. A raison, si on en croit sa performance.

Uncut Gems, la révélation Adam Sandler

Si on pense à Adam Sandler, ce sont avant tout des comédies qui viennent à l’esprit. C’est clairement son registre majeur. Autant dire que le voir ainsi dans un drama a quelque chose d’intriguant.

Il y incarne un joaillier new-yorkais, prêt à tout pour sembler « dans le coup » et surtout pour survivre. Une course contre la montre, au milieu de ses petites affaires plus ou moins légales. Il tente au fil de film d’échapper à des créanciers, tout en faisant fortune, et de reconstruire sa vie avec une nouvelle femme, tout en prenant soin de ses enfants.

Si on approche le film avec un peu d’inquiétude et que l’on peut blâmer par instant le manque de lisibilité et des séquences difficiles à décrypter, impossible de ne pas saluer sa performance XXL. Légèrement desservi par une bande-son inégale, Adam Sandler est en revanche sublimé par Darius Khondji, le directeur de la photographie du film. Le rythme et l’énergie du film nous entraînent avec Adam Sandler, qui apparaît en permanence ou presque à l’écran, le verbe haut, dans une folie douce dont on ne peut pas sortir intacts.

On en regretterait presque que l’acteur n’ait pas été considéré par les Oscars. Mais on ne peut qu’espérer que cela lui donne envie de repousser encore un peu plus les limites de son talent.