Sur Netflix, Murder Mystery explose un record avec une audience XXL

On vous en parlait pendant le week-end. Le film Murder Mystery a débarqué sur Netflix. Au programme, une comédie qui nous fait penser à une sorte de Cluedo burlesque, bourrée de références à Agatha Christie. Le film qui peut compter sur Adam Sandler, Jennifer Aniston et Dany Boon fait un véritable carton d’audience comme vient de l’indiquer la plateforme sur les réseaux sociaux.

Dans une publication sur Twitter, on a appris que le film avait tout simplement réalisé un départ canon. Après sa mise en ligne le 14 juin, sur les trois premiers jours, le film a été vu par plus de 30 millions d’utilisateurs selon la communication de l’entreprise. De quoi en faire le film le plus vu sur un premier week-end de diffusion. Bref, inédit ou presque.

🚨ADAM SANDLER AND JENNIFER ANISTON BREAKING NEWS ALERT🚨

30,869,863 accounts watched Murder Mystery in its first 3 days – the biggest opening weekend ever for a Netflix Film. 13,374,914 accounts in the US and Canada, and 17,494,949 more worldwide.

— Netflix Is A Joke (@NetflixIsAJoke) June 18, 2019