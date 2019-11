Une Apple Watch sauve la vie de son propriétaire en appelant la police

En Angleterre, la police est intervenue sur un accident de la route, cependant à leur arrivée il n’y avait que le conducteur inconscient sans personne d’autre à l’horizon. Mais alors qui a pu prévenir les secours ? En fait, la victime portait une Apple Watch au poignet, c’est elle qui a pris l’initiative d’envoyer un message d’alerte.

Ce message ne comprenait pas de renseignements concernant l’état de la victime, mais le simple fait d’alerter les services de police est une véritable prouesse. La police de Surrey, un comté du sud-est de l’Angleterre, a été plutôt surprise par cet appel à l’aide. Les policiers enthousiastes de voir de tels progrès technologiques ont décidé d’identifier Apple et Tim Cook sur Twitter.

Last week we responded to an automated Apple Watch fall detection alert after a driver that was involved in a collision had been knocked unconscious.

The alarm provided emergency responders with GPS data to quickly locate the scene.

⌚️🛰 > 🚓🚑🚒@Apple @tim_cook pic.twitter.com/cmTW6K2na0

— RPU – Surrey Police (@SurreyRoadCops) November 4, 2019