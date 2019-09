Grâce à l’Apple Watch, un homme sauve son père d’une chute de vélo

Après la fonctionnalité d’électrocardiogramme ajoutée sur ses Series 4, permettant de mesurer la fréquence cardiaque et prévenir de quelconque anormalité, Apple a décidé d’ajouter à sa nouvelle montre connectée un système d’appel d’urgence. Lors de sa keynote, le 10 septembre dernier, cette fonctionnalité faisait partie des rares nouveautés présentées.

Mais comme à son habitude sur le domaine de la santé et de la sécurité, Apple a visé juste. Après de multiples faits recensés au sujet de personnes souffrant de troubles cardiaques « sauvés » par leur Apple Watch, voilà que la nouvelle fonctionnalité d’appel d’urgence fait déjà ses premières histoires.

Prévenu par l’Apple Watch, un homme sauve son père d’une chute en vélo

Les faits se sont déroulés ce weekend, dans l’Etat de Washington. Un habitant de ville de Spokane, du nom de Gabe Burdett, était en route pour retrouver son père, Bob, avec qui ils s’étaient donné rendez-vous, à Riverside State Park. Peu de temps après que Gabe se rende compte que son père avait effectivement du retard, il reçut un message sur son téléphone, provenant de l’Apple Watch de Bob.

« Urgence SOS Bob Burdett a appelé les services d’urgence de cet endroit approximatif après qu’Apple Watch ait détecté une chute brutale », pouvait lire Gabe, selon un post publié ultérieurement sur Facebook. La montre avait ainsi prévenu ce dernier, mais celle-ci avait également composé le 911, le numéro d’urgence, en indiquant la position exacte de la montre.

Au final, entre la chute et le transfert vers l’hôpital de Bob, il ne se serait écoulé que 30 minutes selon Gabe, alors que cela aurait été beaucoup plus long sans ce message d’urgence. En chutant de vélo, la tête de Bob aurait cogné le sol, le rendant inconscient.

La plus importante nouveauté de l’Apple Watch Series 5

Tout comme sur sa gamme de smartphone, Apple n’a pas choisi de jouer la révolution avec le lancement de son Apple Watch Series 5. Il s’agit plutôt d’une amélioration de la Series 4.

Les changements ne sont pas nombreux, et on regrettera par exemple l’absence de la fonctionnalité de suivi de sommeil, qui ne sera finalement pas présente. Aux côtés du nouveau système d’appel d’urgence signé par la marque à la pomme, la nouvelle Series 5 est surtout la première à utiliser « Always On Display ». Désormais, les Apple Watch nouvelle génération n’éteignent plus leur écran, et propose plutôt plusieurs niveaux de luminosité, et taux de rafraîchissement passant de 60 Hz à seulement 1 Hz par souci de batterie.

Disponible à partir du 20 septembre, la nouvelle montre connectée d’Apple emporte tout de même avec elle de nouveaux matériaux, un nouvel écran et de nouveaux bracelets. Sur ce point, il y en a pour tous les goûts.