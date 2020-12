Une bataille à plusieurs millions de dollars débute entre Electronic Arts et Take Two Interactive

L’une des grosses informations du mois de novembre autour de l’industrie du jeu vidéo, c’est la procédure de rachat de Codemasters par le géant américain Take Two Interactive. En effet, c’est lors de son dernier bilan fiscal que Take Two, l’éditeur qui est déjà propriétaire de grosses firmes comme Rockstar Games (GTA, Red Dead…), de 2K Games (Borderlands, Mafia, Bioshock, NBA 2K) ou encore Private Division (Ancestors : The Humankind Odyssey, The Outer Worlds…) annonçait qu’il était sur le point de racheter Codemasters pour la somme de 819 millions de dollars.

Selon les propos de Take Two, cette transaction devait être signée début septembre pour être effective à partir de janvier 2021. Aujourd’hui, tout semble remis en jeu selon Sky News qui annonce qu’Electronic Arts à réalisé une contre enchère plus importante que celle de Take Two.

Qui finira la course en premier ?

C’était donc une offre à 726 millions de livres sterling (soit environ 814 millions d’euros) qui était sur la table et visiblement prête à être acceptée par Codemasters pour rejoindre les rangs de Take Two Interactive. Alors que l’on attendait l’officialisation de la transaction, voilà qu’Electronic Arts vient y mettre son petit grain de sel avec une offre à 725 millions de livres sterling (soit environ 795 millions d’euros).

Selon la source citée par Sky New, EA serait en train de travailler avec des banquiers d’UBS sur son offre qui pourrait être augmentée au besoin. Avec un capital à plus de 30 milliards de livres sterling, la société propriétaire des licences comme Les Sims, FIFA ou encore Star Wars à de quoi faire.

Il sera intéressant de voir si de son côté Take Two est prêt à se battre pour proposer une meilleure offre. Il sera même intéressant de voir quel sera le choix de Codemasters avec cette nouvelle offre un million de livres sterling en dessous de celle de Take Two. En novembre dernier, Strauss Zelnick, PDG de la société Take Two avait déclaré :

Déclaration de S.Zelnick :

Codemasters est réputé pour avoir créé certaines des licences de course les plus appréciées et les plus prospères du marché, et nous pensons que leurs offres seront très complémentaires avec notre catalogue de jeux de sport et que cela renforcera notre croissance à long terme. De plus, nous sommes impatients d’accueillir les cadres et les équipes de développement de Codemasters dans notre famille Take-Two et de partager notre vision pour proposer des expériences de divertissement de la plus haute qualité et viser à être l’entreprise la plus innovante, créative et efficace de notre industrie. Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, maison-mère de 2K Games (NBA 2K, WWE 2K, PGA Tour, Borderlands…), Rockstar Games (GTA, Red Dead Redemption) ou encore Private Division (The Outer Worlds).