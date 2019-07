Une bonne nouvelle pour ceux qui attendent l’Apple Card en France

Avec les ventes d’iPhone qui chutent, Apple veut se baser un peu plus sur les services. Ainsi, il y a quelques mois, la firme de Cupertino a organisé une keynote spéciale qui n’était pas pour de nouveaux hardwares, mais pour lancer de nouveaux services.

Parmi ces nouveaux services Apple, il y a l’abonnement Apple News +, Apple Arcade ou encore Apple TV+. La marque à la pomme a également présenté sa carte bancaire Apple Card.

Malheureusement ou pas, pour le moment, certains de ces services ne sont encore annoncés que pour l’Amérique du Notre et c’est le cas pour l’Apple Card.

De plus, on ne sait pas quand (et si) Apple pourrait lancer cette carte dans d’autres pays, comme ceux d’Europe.

L’Apple Card en Europe ?

Dans un précédent article, nous évoquions cependant des déclarations de Goldman Sachs, la banque qui collabore avec Apple sur l’Apple Card, qui n’exclut pas le lancement de cette carte dans d’autres pays. « Avec ce produit (Apple Card), nous allons commencer aux États-Unis, mais avec le temps, nous allons absolument penser aux opportunités internationales qui s’offrent à celui-ci », a déclaré Richard Gnodde, CEO de Goldman Sachs International.

On peut donc espérer qu’un jour, l’Apple Card débarque en France. Et aujourd’hui, une autre actualité suggère même que la firme de Cupertino pourrait préparer cette expansion internationale de l’Apple Card.

En effet, d’après un article 9to5Mac, Apple a récemment enclenché des procédures pour sécuriser la marque « Apple Card » dans de nombreux pays, dont Hong Kong et les pays de l’Union Européenne.

Bien évidemment, cela peut être interprété de différentes manières. Mais en tout cas, pour ceux qui espèrent l’arrivée de l’Apple Card en France et dans l’UE, c’est forcément un signal positif.