Une cabine karaoké dans une colonne Morris sur les Champs-Élysées

Pour accompagner la sortie « Mamma Mia! Here we go again » au cinéma, Universal et Morris ont installé une cabine de karaoké sur les Champs Elysées.

Avec la sortie de Mamma Mia 2, les fans du groupe ABBA vont être comblés. Après le succès planétaire du premier volet, la nouvelle production intitulée « Mamma Mia ! Here We Go Again » signée Ol Parker sortira le 25 juillet. Pour accompagner sa sortie, une installation originale a été mise en place sur les Champs-Élysées.

Ils poussent le karaoké un peu trop loin Morris

Quoi de mieux pour accompagner la sortie d’une comédie musicale que de se lancer dans une partie de Karaoké sur les chansons d’Abba ? Grâce aux efforts combinés de JC Ducaux et Universal Pictures, une colonne Morris à Paris, à côté de l’Avenue Georges V, a été transformée en salle de Karaoké dans laquelle tous les passants peuvent venir chauffer la voix.

Cette cabine aménagée attend les fans du groupe avec l’équipement complet pour reprendre les plus grands tubes du groupe : une platine avec les paroles des chansons du plus célèbre des groupes suédois (Dancing Queen, Waterloo, One of us, Mamma Mia), un micro et un casque ainsi que l’immanquable boule à facettes pour une ambiance disco au top.

Une semaine de Karaoké

Si le premier film a été un véritable succès, « Mamma Mia ! Here We Go Again » entend bien suivre le même chemin pour le retour de Sophie, Donna, Sky, Harry, Bill et Sam dans les salles obscures le 25 juillet. Ce nouveau film nous plonge dans le passé de Donna (Meryl Streep) et se concentre sur sa rencontre avec les trois hommes de sa vie. De son côté, Sophie (Amanda Seyfried) se prépare à vivre un grand bouleversement.

Le film accueillera de nouveaux acteurs comme Lily James dans le rôle de Donna jeune ou encore Josh Dylan qui interprétera le personnage de Billy jeune.

Cette installation est prévue pour rester une semaine, soit jusqu’au 24 juillet avant l’organisation d’un karaoké géant sur Mamma Mia et la projection en avant-première du 2ème volet au Grand Rex à Paris.

Source : Golem 13

EnregistrerEnregistrer