Une carte bancaire qui annule automatiquement les abonnements après l’essai gratuit, ça existe

Si vous êtes un lecteur assidu de Presse Citron, vous vous rappelez certainement de DoNotPay. Il y a trois ans, cette entreprise a fait un énorme buzz en lançant une intelligence artificielle capable de faire sauter les contraventions comme véritable avocat avec un taux de réussite de 64 %.

L’entreprise existe toujours et elle se porte même très bien puisque comme le rapporte Business Insider, DoNotPay vient même de lever 4,6 millions de dollars ce mois de juillet.

Cette semaine, le fondateur de DoNotPay, Josh Browder, a également partagé quelques nouveautés à venir pour l’entreprise. Et parmi celles-ci, il y a une (fausse) carte bancaire sur laquelle l’utilisateur pourra profiter des offres d’essai gratuit des services comme Netflix ou Spotify, sans craindre d’oublier d’annuler l’abonnement et de payer pour l’abonnement après la fin de la période d’essai.

« Nous sommes ravis d’annoncer le lancement de @DoNotPayLaw dans les produits juridico-financiers aujourd’hui ! Tout d’abord, c’est une vraie carte de crédit qui annule automatiquement vos essais gratuits pour vous », écrit-il sur Twitter.

Excited to announce @DoNotPayLaw 's launch into legal-financial products today! First up, is a real credit card that automatically cancels your free trials for you. (1/6) pic.twitter.com/McNc3sKG1i

« Nous * garantissons * de ne jamais vous facturer pour quoi que ce soit fait sur la carte. Aucune vérification de crédit, approbation à 100% et il n’est pas lié à la banque », ajoute également le fondateur de DoNotPay.

We *guarantee* to never charge you for anything made on the card. No credit check, 100% approval and it is not linked to bank. Check out how Wired reporter @EmilyDreyfuss used it to get a free trial for Spotify and HBO All Access (all without worrying) (2)https://t.co/e8v7P1jFXq

— Joshua Browder (@jbrowder1) July 17, 2019