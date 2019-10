Une crypto-banque soutenue par Binance attend (encore) sa licence européenne

La finance traditionnelle regarde le monde des crypto-monnaies d’un mauvais oeil, et elle n’hésite pas à mettre des bâtons dans les roues à quiconque tenterait de s’y aventurer. Que ce soient les clients particuliers (qui font face à des difficultés lors des virements vers les comptes bancaires de plateformes d’échange de crypto-monnaies) ou les pros, tous ont du mal à maintenir leur compte dans une banque traditionnelle.

Cette activité dérange et elle doit donc s’adapter pour continuer à croître. Dans la dernière année, on a vu plusieurs projets de banques « crypto-friendly » émerger un peu partout en Europe. C’est le cas par exemple de la banque suisse SEBA qui, après avoir levé 100 millions de CHF, a obtenu une licence bancaire suisse au mois d’août. Malte, qui est devenu un haut-lieu mondial de la crypto-monnaie depuis l’arrivée de Binance en mars 2018, voit également un projet similaire émerger : Founders Bank.

Dans un entretien avec nos confrères de Coindesk, la fondatrice Paula Pandolfino annonce avoir déjà levé 10 millions USD pour cette banque qui servira de « pilier bancaire pour l’écosystème entier ». Elle rajoute, visiblement très enthousiaste : « la crypto va conquérir le monde, et nous avons besoin de tous les services bancaires ». La future banque peut se targuer d’avoir deux acteurs majeurs de l’écosystème – Binance et le fonds Polychain Capital – dans son cercle d’actionnaires.

Honoured to have Polychain Capital join @binance among our industry investors! A huge endorsement for the Founders Bank project from another titan in the crypto world! Thanks @polychaincap Olaf Carlson-Wee, @cz_binance @weizhouBinance @TekinSalimi @KenanAltunis @PaulaPandolfino

— Founders Bank Project (@foundersmoney) October 3, 2019