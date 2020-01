Une étude révèle le boom des seniors dans l’industrie du jeu vidéo

C’est une progression très notable. Un sondage mené aux États-Unis par l’American Association of Retired Persons (AARP) révèle que, depuis 2016, onze millions d’Américains de plus de 50 ans ont rejoint les rangs des joueurs réguliers. Ils étaient 40 millions, il y a quatre ans et sont aujourd’hui plus de 51 millions selon l’enquête. L’implication plus poussée des femmes serait notamment à l’origine de cette augmentation.

C’est une nouvelle donne pour l’industrie et les éditeurs se doivent d’ailleurs d’en tenir compte. Financièrement parlant, les Américains de plus de 50 ans ont en effet dépensé 3,5 milliards de dollars en jeux vidéo et accessoires au cours du premier semestre 2019. Au cours de la même période en 2016, ils n’avaient dépensé que 523 millions. De quoi aiguiser les convoitises et un expert cité par CBS s’attend même à ce que les principaux développeurs de jeux vidéo ciblent les personnes âgées au cours de la prochaine décennie. Cela pourrait notamment passer par l’intégration de commandes vocales et de capteurs leur permettant de continuer à jouer, même si elles sont moins agiles qu’auparavant.

Des bienfaits cognitifs reconnus

Dans le détail, les seniors utilisent notamment les jeux pour passer du temps avec leurs petits-enfants. Ce loisir leur permet également, comme la plupart des autres gamers, de lutter contre le stress ou de créer du lien social avec des membres extra-familiaux. Les personnes âgées semblent donc apprécier particulièrement les jeux qui sont dotés d’une importante communauté de joueurs.

C’est enfin aussi un moyen de rester actif mentalement. Comme le rappelle l’association 60 Millions de consommateurs sur son site, l’intérêt des chercheurs pour les bienfaits des jeux vidéo n’est pas récent et remonte aux années 80. De nombreuses études ont démontré leur intérêt en matière de cognition spatiale et attentionnelle. Parmi les jeux cités comme particulièrement bénéfiques, on trouve notamment World of Warcraft ou encore Super Mario 64.