Une faille de sécurité touche les inscriptions des FIFA 20 Global Series

Le 24 septembre dernier, Electronic Arts présentait FIFA 20, malgré que le jeu n’est pas été aussi apprécié que lors de ses sorties précédentes, EA SPORTS a tout de même tenu à présenter hier les premières informations à propos des Global Series, le circuit esport de FIFA 20.

Il est dès à présent possible, pour les joueurs aguerris de s’inscrire à cet événement international. C’est justement à cette étape qu’un problème notable s’est produit pour les premiers inscrits. Plusieurs joueurs ont remarqué qu’une fois inscrits, ils pouvaient accéder aux informations personnelles des joueurs déjà inscrits. Sur Twitter, plusieurs révèlent avoir vu des noms d’utilisateur, des adresses mail, ou encore des dates de naissance.

Cette faille concerne l’ensemble des joueurs inscrits, qu’ils soient professionnels ou non. Dès les premières plaintes, EA a immédiatement agi afin de résoudre le problème, le studio a annoncé qu’une mise à jour serait disponible rapidement pour remédier à cette erreur.

We’re aware of a potential issue affecting the registration page for the EA SPORTS FIFA 20 Global Series that went live earlier today. We take these matters seriously, and we immediately took down the page while we investigate the matter. We’ll share updates as soon as possible.

