Une fausse version de Zoom tourne actuellement, et dissimule un virus

Pendant cet état de confinement, Zoom a été sans aucun doute le logiciel le plus populaire. Ce service de visioconférence a connu une augmentation de son nombre d’utilisateurs quotidien incroyable, Zoom a déclaré : « Nous sommes humbles et fiers d’aider plus de 300 millions de participants aux réunions quotidiennes à rester connectés pendant cette pandémie. » Le tout malgré les nombreuses critiques liées à la sécurité reçue par ce service de visioconférence.

Devant un tel succès, quelques acteurs malveillants se sont intéressés à la situation. TrendMicro, une société spécialisée dans la cybersécurité, vient de découvrir une nouvelle campagne de cyberattaques qui cherche à faire télécharger un faux logiciel Zoom pour installer le RAT RevCode WebMonitor.

Pour ne pas tout confondre et mettre encore plus Zoom dans l’embarra, les chercheurs à l’origine de cette trouvaille expliquent que le logiciel compromis ne provient pas du centre de téléchargement de Zoom ni d’aucun magasin d’applications officiel. Les téléchargements proviennent plutôt de sites web tiers malveillants. La plupart du temps, vous êtes amené vers ces sites via des liens envoyés par mails, ou par d’autres systèmes de messagerie. Jamais en termes de référencement, ce faux logiciel passera avant le site officiel Zoom, il vaut mieux faire ses propres recherches plutôt que de se fier à un lien.

Une fois installé, ce faux logiciel met à disposition des assaillants une porte dérobée qui permet d’observer à distance tout ce qu’il se passe sur l’ordinateur infecté. Que ce soit l’enregistrement de frappe, l’enregistrement de flux de webcam et la prise de captures d’écran, toutes choses qui peuvent être utilisées pour voler des informations personnelles sensibles.

Pour différencier le vrai Zoom du faux, il faut jeter un oeil à la version que vous possédez. Zoom a mis à jour son logiciel avec la version 5.0; or la version vérolée est la 4.6. Encore une fois, la meilleure façon d’éviter d’être victime de ce type d’attaque est de ne télécharger que des installateurs provenant de sources officielles, et surtout ne pas se fier aux liens reçus.

Nous vous mettons ici le lien du site officiel de Zoom.