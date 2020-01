Une IA de Google surpasse les experts humains dans la détection du cancer du sein

L’IA est aujourd’hui au cœur du développement de tous les produits phares de Google. Mais la firme de Mountain View utilise également ses connaissances dans ce domaine pour apporter des améliorations dans d’autres secteurs, dont la santé.

Et justement, récemment, Google a présenté les résultats de ses recherches dans la détection du cancer du sein.

En substance, l’entreprise annonce avoir développé une intelligence artificielle suffisamment performante pour dépasser les experts humains dans la détection du cancer du sein.

« La mammographie numérique, ou imagerie par rayons X du sein, est la méthode la plus courante pour dépister le cancer du sein, avec plus de 42 millions d’examens effectués chaque année aux États-Unis et au Royaume-Uni réunis. Mais malgré la large utilisation de la mammographie numérique, la détection et le diagnostic précoces du cancer du sein restent un défi », expliquent les chercheurs de Google dans un billet de blog.

Même pour les experts, interpréter les données obtenues grâce à ces mammographies est une tâche difficile et il n’est pas rare que le procédé produise des faux positifs ou bien des faux négatifs.

Et à cause de ces erreurs, il arrive que la détection d’un cancer du sein et les traitements appropriés soient retardés.

Une IA qui pourrait sauver des vies

L’objectif de Google était donc de savoir s’il est possible d’utiliser l’intelligence artificielle pour améliorer ce travail de détection.

Et aujourd’hui, dans les résultats de ses recherches, la firme indique que son modèle a été capable de détecter le cancer du sein avec plus de précision, moins de faux positifs et moins de faux négatifs, que les experts humains.

Pour entrainer ce modèle, Google a utilisé des mamogrammes rendus anonymes de 76 000 femmes au Royaume-Uni et de 15 000 femmes aux États-Unis.

Google précise aussi que durant les tests, le modèle a reçu moins d’informations que les experts humains, mais a pu détecter le cancer du sein avec plus de précision.

« En particulier, lors de la prise de décisions, le modèle a reçu moins d’informations que les experts humains. Les experts humains (conformément à la pratique courante) avaient accès aux antécédents des patients et aux mammographies antérieures, tandis que le modèle ne traitait que la mammographie anonyme la plus récente sans aucune information supplémentaire. Malgré le travail à partir de ces seules images radiographiques, le modèle a dépassé les experts individuels pour identifier avec précision le cancer du sein », écrit Google.