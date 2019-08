Une mini-série Dracula pour la BBC et Netflix

Les fans de la série Sherlock attendent toujours la cinquième saison des aventures de l’enquêteur britannique. Bien sûr, les quatre premières ont débarqué sur Netflix à notre plus grand plaisir il y a quelques mois. Mais on aurait quand même tendance à vouloir maudire Steven Moffat et Mark Gatiss qui continuent de nous faire attendre. A la façon d’un G.R.R Martin, il semblerait que les deux hommes ont décidé de multiplier les projets. Leur dernier en date ? Le mythe de Dracula revisité.

S’attaquer à Dracula après Sherlock c’est bien entendu l’incarnation de la volonté de Steven Moffat avant tout. Celui qui nous avait permis de (re)découvrir avec joie Doctor Who, écrivant certaines des meilleures saisons du programme a fait sienne la volonté de s’attaquer aux classiques de la culture britannique. Au-delà du Docteur et de Sherlock, il s’est aussi frotté à Docteur Jekyll en 2007 dans une série pour la BBC.

Dracula lui offre donc un nouveau défi. Celui d’un monstre de littérature, des merveilles du roman gothique et surtout dans un style différent à Sherlock. L’oeuvre promet d’être respectueuse du roman original de Bram Stoker. On prend donc la direction du Londres victorien, en 1897. Un univers déjà dépeint avec soin et talent sur le petit écran par Penny Dreadful par exemple.

Le vampire sera incarné par Claes Bang, un acteur danois vu dans Millenium. Il succédera pour ne citer qu’eux à Gary Oldman et Christophe Lee. Dans les autres noms annoncés on trouve John Hefferman, Dolly Wells, Joanna Scalan, Morfydd Clark ou encore Clive Russel. Plutôt séduisant donc.

Le tournage de la série est terminé si on en croit un tweet de MArk Gatiss depuis le 1er août dernier. Reste à savoir la date de diffusion de la série. Pour ça, on mettrait bien une pièce sur Halloween, un espèce qui sera à priori laissé libre par Stranger Things.

Well, that's a wrap on 'Dracula' after seven extraordinary months. You won't believe it – but when we were lining up the very last shot, a bat flew into the studio. Like a convention anecdote! pic.twitter.com/a6Sr7Sb3eR

— Mark Gatiss (@Markgatiss) August 1, 2019