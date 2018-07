Une montre connectée avec des écouteurs sans fil pour Huawei

Un brevet pourrait trahir un futur modèle de montre inexistante dans la gamme de Huawei. Cette dernière permettrait de ranger les écouteurs intra-auriculaires à l’intérieur du bracelet de la montre connectée.

Un brevet surprenant de Huawei

Décidément Huawei multiplie les surprises. Après l’annonce d’un smartphone dédié au gaming en début de semaine, on apprend désormais que la marque travaillerait sur un autre projet ambitieux. Et pour le coup, on aurait tendance à dire que cela répond à un vrai problème. Si vous avez comme beaucoup succombé à la mode des écouteurs sans fils, alors vous êtes conscients du problème. Ou les ranger ? La petit boîte fournie ? Une coque spéciale dans votre smartphone ? Les plus audacieux les glissent dans le pantalon. Mais, soyons honnêtes, aucune solution ne paraît vraiment idéale.

Huawei pourrait bien avoir trouvé une solution particulièrement intéressante. Ce sont nos confrères de « Let’s Go Digital » qui ont mis la main dessus. Il s’agit d’un brevet qui a été déposé le 28 juin dernier et qui permet tout simplement de ranger les écouteurs intra-auriculaires à l’intérieur du bracelet d’une montre connectée.

Pour une stratégie ambitieuse

Comment cela marcherait-il concrètement ? Si on en croit les schémas, le bracelet de la montre connectée contiendrait deux petits mécanismes. Le premier est magnétique, l’autre avec des ressorts. L’ensemble semble prendre un peu de place et c’est le seul vrai reproche que l’on peut faire à cette idée. Mais, les montres de WatchOS ne sont pas vraiment des modèles de finesse. Deux versions différentes sont disponibles dans les brevets, l’un sur le haut du bracelet et l’autre en dessous avec petit module pouvant s’ouvrir et se refermer.

Dernier petit détail, du côté des écouteurs, ils seraient aussi résistants à l’eau et capable de réduire le bruit ambiant. Ils permettront aussi de prendre des appels ou de changer le volume. Vous n’aurez pas besoin de toucher la montre. Reste à voir s’il s’agit de la Watch 3. Après un raté industriel sur la Watch 2, Huawei doit désormais redresser la barre.