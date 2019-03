Une Nintendo Switch 100% portable dévoilée cette année ?

Après le flop de sa console Wii U, Nintendo s’est bien rattrapé avec la Switch. Surfant sur ce succès, la firme nippone pourrait par ailleurs lancer deux nouvelles versions de cette console dès cette année.

C’est du moins ce qu’indiquent les sources du Wall Street Journal, qui est relayé par notre confrère The Verge.

D’après l’article du WSJ, l’une de ces versions serait une console entièrement portable. De ce fait, elle coûterait moins cher, n’aurait pas le dispositif détachable des Joy-Con, et elle n’aurait les fonctionnalités de vibration. On notera que ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de ce projet. Celui-ci a également été évoqué il y a deux mois par le média japonais Nikkei.

Cette version 100 % portable de la Switch pourrait être le successeur de la 3DS. Elle permettrait également d’accéder à la plateforme de Nintendo à un prix plus abordable que celui de la Switch classique.

Un concurrent de la PS4 Pro et de la Xbox One X ?

D’après le Wall Street Journal, en plus d’une console 100 % nomade (contrairement au modèle actuel qui est hybride), Nintendo développerait également une console haut de gamme qui vise les clients les plus passionnés.

Pour le moment, on a peu de détails concernant cette autre console. Mais il devrait s’agir d’un concurrent pour les versions les plus chères de la PS4 et de la Xbox One.

Enfin, d’après les mêmes sources, Nintendo pourrait présenter ces deux nouvelles versions de la Switch durant l’E3. Pour rappel, ce grand rassemblement du monde du jeu vidéo se tiendra au mois de juin, à Los Angeles. Microsoft devrait également en profiter pour donner des détails sur son service xCloud.

Source