Une nouvelle étape franchie pour les lunettes AR d’Apple ?

Bien qu’Apple n’ait pas encore indiqué qu’il développe des lunettes de réalité augmentée, tout porte à croire aujourd’hui que c’est le cas. De nombreuses rumeurs circulent déjà sur la toile concernant ce projet. La dernière en date provient du site The Information, qui est relayé par nos confrères de 9to5Mac. D’après cette source, Apple aurait franchi une étape importante vers la commercialisation de ses premières lunettes AR : un essai de production pour les lentilles.

Les lentilles font partie des composants essentiels pour les lunettes de réalité augmentée et d’après The information, ce composant aurait passé la phase de prototypage, et est maintenant dans la phase d’essai de production. Cela suggère que la conception de ce composant a satisfait les ingénieurs de la firme. L’article indique également qu’Apple développerait ces lentilles avec Foxconn et qu’il s’agirait de lentilles semi-transparentes dont l’épaisseur est légèrement plus élevée que celles des lentilles normales.

En ce qui concerne la date de lancement du premier produit AR d’Apple, on est encore dans le flou total. En effet, une source avait précédemment indiqué qu’Apple pourrait lancer ses premières lunettes de réalité augmentée cette année, ou début 2021. Mais d’autres médias suggèrent qu’il faudra probablement attendre plus longtemps avant que ce produit n’arrive sur le marché.

En tout cas, la réalité augmentée est l’un des domaines qui intéressent le plus Apple. Cela est souvent suggéré par les déclarations de Tim Cook. Et des brevets d’Apple, ainsi que des acquisitions de startups, indiquent aussi que la firme veut lancer des lunettes AR.

Facebook et Apple, bientôt concurrents sur la réalité augmentée ?

Dans ce domaine, Apple pourrait se heurter à la concurrence de Facebook. Grâce à l’acquisition d’Oculus, le numéro un des réseaux sociaux est également l’un des principaux acteurs de la réalité virtuelle. Et l’entreprise a déjà révélé, lors d’une conférence en 20219, que celle-ci travaille actuellement sur des lunettes de réalité augmentée.

De son côté, Apple continue à muscler sa plateforme de réalité augmentée sur les smartphones et sur les tablettes. L’iPad Pro que la firme de Cupertino a lancé cette année est équipé d’un capteur 3D LiDAR qui permet d’avoir plus de précision sur les applications AR.