Une nouvelle fois, YouTube s’inspire fortement de Twitch

Devant le succès retentissant de Twitch, YouTube essaie par tous les moyens de remonter la pente. En observant les facteurs qui ont fait de Twitch cette plateforme si appréciée, YouTube en a dérobé quelques-uns. Par exemple, s’il est maintenant possible de diffuser en live sur YouTube, il faut que la plateforme trouve un moyen de monétiser ces diffusions.

Comme sur Twitch, YouTube permet de faire des dons, mais depuis quelque temps la plateforme Google teste une nouvelle fonctionnalité très inspirée de Twitch. Dans quelques régions de monde, YouTube met à disposition l’option « applaudissements ». Le concept est assez simple, les viewers peuvent acheter une animation qui simule des applaudissements pour ensuite l’envoyer pendant le live afin de soutenir le streamer. Cette méthode permet de faire des dons de manière plus amusante et surtout de montrer un véritable soutien de la part de la communauté.

Pour le moment, cette option n’est disponible qu’en version bêta, c’est-à-dire que les utilisateurs doivent être sélectionnés par YouTube pour en profiter. La plateforme vidéo espère que les streamers seront attirés par cette option, qui a été conçue principalement pour les rémunérer davantage.

YouTube développe progressivement les dons

Cette vidéo publiée sur la chaîne de VidIQ présente parfaitement cette nouveauté en test. Nous apprenons par exemple comment l’activer si vous êtes éligible à la version bêta. Juste à côté des boutons like dislike, vous trouverez bientôt le bouton « applaudir » qui pour seulement 2 dollars permettra de soutenir son streamer favori.

Vous n’êtes pas sans savoir qu’en plus des abonnements et des recettes publicitaires, les principales sources de revenus de Twitch proviennent des dons. C’est de ce constat que YouTube a décidé de miser davantage sur le système de donation. De plus, les dons ont la capacité de satisfaire aussi bien le streamer que YouTube, la plateforme perçoit 30% des dons SuperChat. Cette fonction n’est actuellement disponible qu’en Australie, au Brésil, en Inde, au Japon, en Corée, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis.