Une nouvelle Nintendo Switch annoncée avec une meilleure batterie !

Après les nombreuses rumeurs autour de nouveaux modèles pour la Nintendo Switch, une version plus petite avec une Switch Mini, qui fut officiellement annoncée la semaine dernière sous le nom de Nintendo Switch Lite, ainsi que d’une console plus puissante pour une gamme de joueurs plus « hardcore », une console que l’on appelle pour le moment la Switch Pro, qui fut confirmée par Nintendo, mais qui n’est pas prévue pour cette année, voilà qu’un troisième modèle sort de nulle part, et que cette nouvelle Switch et d’ores et déjà confirmée par Big N !

La nouvelle Switch pour la fin de l’été avec une meilleure batterie !

Prévue pour sortir en septembre (sans doute au même moment que la Switch Lite prévue pour le 20 septembre 2019), cette nouvelle Nintendo Switch sera exactement la même que nous connaissons actuellement et qui est disponible depuis mars 2017. C’est à dire, qu’elle aura les mêmes caractéristiques, la même forme, elle sera disponible en version noire ou en version néon (avec le joy-con bleu et rouge), elle sera au même prix. Seulement deux petits changements… L’autonomie de la batterie qui sera revue à la hausse et le packaging de la console qui va changer !

Ainsi, c’est directement sur le site officiel de Nintendo que l’on peut voir que les caractéristiques de la Nintendo Switch ont changé. Dans un comparatif entre la Switch et la Switch Pro, on peut voir que l’autonomie de la batterie passe de « 2,5 à 6,5 heures » selon les jeux à « 4,5 à 9h » désormais. Ce qui représente une sacrée augmentation. Ainsi, avec un jeu comme Zelda Breath of the Wild, votre précédente console pouvait tenir environ 3h. Désormais, ce sera environ 5h !

Suite aux premiers leaks sur la toile, un représentant de Ninento UK a précisé à Eurogamer que cette nouvelle version de la Nintendo Switch sera commercialisée début septembre en Grande-Bretagne (donc partout en Europe, voire même partout dans le monde début septembre). De quoi être prêt pour la fin d’année 2019 qui s’annonce assez mouvementée du côté de chez Nintendo !

Pour rappel, Presse-citron vous propose un gros comparatif de la Nintendo Switch ainsi que de la Nintendo Switch Lite à cette adresse pour vous aider à faire votre choix.