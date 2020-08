Une nouvelle présentation de la PS5 serait prévue pour août ?

Dans moins de trois mois, les nouvelles PS5 et PS5 Digital Edition devraient sortir mondialement et lancer le futur du jeu vidéo selon PlayStation. Tout comme la Xbox Series X du côté de Microsoft par ailleurs. Comme à chaque nouvelle génération de consoles, Sony et Microsoft s’affrontent par événement interposé et à travers plusieurs coups de communication.

Cette année, les deux firmes sont encore à égalité sur un nouveau point. La crise sanitaire du Covid-19 qui chamboule pas mal les plans des deux constructeurs. Habituellement, l’E3 est le point de rendez-vous où les prix et date de sortie des consoles sont annoncés.

Nous voilà début août et nous n’avons toujours aucune information sur ces deux points-là. À ce jour, nous ne sommes même pas certains que les deux consoles arriveront pour la fin de l’année. Bien que Microsoft et Sony l’assurent à chaque prise de parole. La rentrée de septembre pourrait être décisive et pourrait marquer un tournant dans la communication autour de la next-gen.

PS5 – Un nouvel événement en août ?

C’est donc par l’intermédiaire de nos confrères de chez Bloomberg que l’information est arrivée sur le Net. En effet, dans un article pour faire le bilan du dernier rapport trimestriel de Sony et de la branche PlayStation, Takashi Mochizuki (l’auteur de l’article) n’a pas pu s’empêcher de glisser une petite information de la plus haute importance. En effet, la prochaine présentation de la PS5 serait officiellement prévue pour le mois d’août du côté de chez PlayStation.

An official at the PlayStation unit, who asked not to be identified because the plan is not yet public, said Sony’s next announcement regarding the PlayStation 5 is tentatively scheduled for this month.

Un responsable de l’unité PlayStation, qui a demandé à ne pas être identifié car le plan n’est pas encore public, a déclaré que la prochaine annonce de Sony concernant la PlayStation 5 est provisoirement prévue pour ce mois-ci.

L’article datant du 4 août dernier, cela confirme bien qu’une conférence ou du moins une prise de parole est prévue pour ce mois-ci. Cependant, il faut bien garder en tête que le responsable de chez PlayStation a bien précisé que cette annonce est « provisoirement prévue pour ce mois-ci ». Les plans peuvent donc encore changer tant que Sony ne l’annonce pas officiellement.

Le Summer Game Fest (qui a pour objectif de remplacer l’E3 et la Gamescom) est actuellement en cours. Cet événement a pour but d’annoncer pas mal de choses dans l’industrie du jeu vidéo. Lancé en mai, l’événement doit stopper à la fin du mois d’août. L’occasion pour Sony et Microsoft de faire une dernière grosse annonce ?

Du côté de Sony, le Summer Game Fest se résume pour le moment à une première grosse conférence autour de la PS5 au début du mois de juin avec le reveal des premiers jeux next-gen ainsi que du design des deux PS5 (normale et digitale). Ainsi qu’un State of Play hier soir. Jamais deux sans trois ?