Une nouvelle puce Tegra en développement, la Switch Pro en approche ?

Voilà maintenant plus de trois ans que la Nintendo Switch est disponible sur le marché des consoles. C’est en mars 2017 que la nouvelle machine de Nintendo est arrivée et qu’elle a bouleversé notre façon de jouer. Privilégiant l’innovation plutôt que la puissance, cela fait maintenant une bonne dizaine d’années (depuis la Wii) que Nintendo a définitivement abandonné la course à la puissance.

Malgré tout, la console de Nintendo a besoin d’un minimum de puissance pour tenir tête à ses concurrentes et proposer de nouvelles expériences. Dans l’idée de continuer les éditeurs tiers à sortir leurs jeux sur la Switch. Il y a quelque temps, Nintendo annonçait que la Switch en était à peu près à la moitié de sa vie. Cela nous laisse ainsi penser que la prochaine console de Nintendo devrait arriver pour 2023 ou 2024. Le problème ? C’est que cette Switch est déjà en perte de vitesse et elle atteint déjà ses limites.

Depuis de nombreux mois, des rumeurs tour de plusieurs modèles de Switch se font de plus en plus persistantes sur le Net. De premières rumeurs autour d’une Switch Lite qui se sont avérées vraies. Puis, de nombreuses rumeurs autour d’une « Switch Pro » qui restent pour le moment sans réponses. Mais il se pourrait que les choses commencent à bouger.

Une nouvelle puce Nvidia pour la Switch Pro ?

C’est donc sur LinkedIn qu’une étrange offre d’emploi fut repérée par plusieurs sites, dont nos confrères de chez JeuxActu. Sur cette offre, Nvidia serait à la recherche d’un « Senior Embedded Graphics Engineer » dans le but de rejoindre l’équipe qui travaille sur les fameuses puces Tegra que l’on retrouve dans les Nintendo Switch. L’offre stipule également que ces travaux concernent « la nouvelle génération de solutions graphiques et de technologies d’IA pour les consoles de jeu vidéo ».

Cela ne peut concerner que Nintendo étant donné qu’il s’agit du seul constructeur en partenariat avec Nvidia et les puces Tegra, puisque Sony et Microsoft sont en partenariat avec AMD. Ainsi, cette offre concerne forcément une nouvelle version de la Switch ou la nouvelle console de Nintendo. Ce qui semble tout de même assez improbable.

Quoi qu’il en soit, la précision concernant les « technologies d’IA » pourrait indiquer que cette nouvelle puce Tegra sera beaucoup plus puissante et proposera la technologie DLSS. Cette technologie fait ainsi appel à une IA pour libérer de la puissance de calcul en optimisant certaines tâches. Rien d’officiel pour le moment, mais cela donne quand même bien envie.

2020, l’année très calme de la Switch

Depuis son lancement en 2017, la Switch propose des années assez incroyables avec à chaque fois de grosses sorties au moins chaque trimestre. Pourtant, en 2020, c’est plutôt calme du côté de la console de Nintendo. Après Animal Crossing en mars, et Paper Mario en juillet, la fin de l’année s’annonce tout de même assez calme.

Depuis le début de l’année, Big N a réalisé plusieurs événements en ligne comme des Nintendo Direct, mais là encore sans grands succès et sans grandes annonces. Mais il se pourrait qu’en août, la firme de Kyoto puisse prendre une nouvelle fois la parole. C’est une nouvelle fois le journaliste Jeff Grubb qui attise notre curiosité en publiant sur Twitter son planning des rendez-vous high-tech. On peut voir qu’un Wild Card Nintendo est prévu entre le 11 et le 22 août 2020. Quand on connaît le nombre d’événements qui ont été annoncés en avant-première par ce journaliste, cela mérite d’y prêter attention.

Maybe there is no price? pic.twitter.com/Gi202dIHhu — grubbsnax is back (@JeffGrubb) August 3, 2020