Une nouvelle vidéo du Surface Duo, le premier smartphone Android de Microsoft

Après avoir enterré son propre système d’exploitation Windows 10 Mobile, Microsoft s’apprête maintenant à basculer vers Android. En 2019, lors de son événement dédié aux appareils Surface, la firme de Redmond a levé le voile sur le Surface Duo. Il s’agit d’un smartphone Android avec deux écrans articulés sur une charnière, qui sera lancé plus tard cette année. Et en attendant le lancement, de nombreuses informations sur cet appareil ne sont pas encore connues.

En effet, lors de cette première présentation, Microsoft a surtout attiré l’attention sur le design innovant de l’appareil ainsi que sur les avantages de ce nouveau format qu’il compte populariser. Grâce au kit pour développeurs que la firme a récemment publié, on a aussi quelques détails sur le fonctionnement d’Android sur cet appareil assez particulier de Microsoft.

Une nouvelle vidéo du Surface Duo, qui serait déjà testé par quelques utilisateurs

En attendant le lancement du Surface Duo, il semblerait que certaines personnes (probablement des employés de Microsoft) soient déjà en train de tester le smartphone. Récemment, l’un de ces testeurs a été repéré par un internaute, qui a filmé l’appareil et posté une vidéo sur YouTube. D’après le site Bleeping Computer, il s’agirait d’un employé de Microsoft qui utilisait le Surface Duo dans un train de Vancouver.

La vidéo nous montre les différentes façons d’utiliser cet appareil (en pliant ou en dépliant le smartphone et en changeant d’orientation). Et à priori, il s’agit encore d’une unité de test avec quelques bugs. On notera aussi que parmi les personnes qui testent déjà Surface Duo, il y a le PDG de Microsoft, Satya Nadella. Cela montre à quel point ce smartphone Android est important pour la firme de Redmond.

En ce qui concerne la fiche technique, c’est encore le mystère complet. Microsoft a simplement indiqué que le Surface Duo et le Surface Neo (une tablette à deux écrans qui tourne sous Windows) auront de bonnes caméras. Mais on ignore si ces appareils auront la 5G, et si le Surface Duo utilisera un processeur Snapdragon 865, qui devrait équiper la plupart des smartphones haut de gamme (comme le OnePlus 8 Pro ou le Xiaomi Mi 10), cette année.