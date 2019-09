Une smartwatch sportive, sous Wear OS, signée Puma (et Fossil)

Une montre connectée signée Puma feat. Fossil

L’édition 2019 de l’IFA à Berlin aura donc permis à Puma d’officialiser sa toute première smartwatch. Une montre à tendance sportive forcément, mise au point en collaboration avec un expert en la matière (de montre, pas de sport) : Fossil Group.

Rappelons en effet qu’en avril 2018 , Fossil Group et Puma annonçaient la signature d’un accord de partenariat de licence mondiale pour la conception, le développement et la distribution de montres classiques et connectées Puma jusqu’en… 2028 !

La montre affiche ainsi un look très « running« , avec un bracelet en caoutchouc, mais aussi un écran circulaire de 1,19 » en qualité AMOLED, logé à l’intérieur d’un boîtier en aluminium de 44 mm. La montre intègre également un total de 4 Go de mémoire, sans oublier 512 Mo de RAM, et le tout sera animé par un processeur Snapdragon Wear 3100. Côté OS, c’est Wear OS (anciennement Android Wear) qui sera aux affaires.

« Designed for the social runner »

Côté autonomie, Puma promet que sa montre sera en mesure de tenir au minimum 24 heures, grâce notamment au processeur Snapdragon Wear 3100, un peu moins gourmand en énergie que son prédécesseur. Evidemment, la montre sera en mesure d’afficher les notifications du smartphone associé, mais elle sera aussi compatible Google Pay via son module NFC, pourra mesurer le rythme cardiaque du porteur, intégrera Google Assistant… La montre est également dotée d’un précieux module GPS, parfait pour enregistrer les activités sportives sans avoir à emmener son smartphone avec soi… et juste indispensable pour une montre « running ».

Selon toute vraisemblance, cette nouvelle smartwatch issue de la collaboration active entre Puma et le groupe Fossil devrait arriver en boutiques dans le courant du mois de novembre. Une smartwatch qui sera déclinée en noir, en blanc ou encore en jaune, et affichée au tarif de 279 euros. A voir maintenant si Puma parviendra à se faire une place sur le cruel marché des montres connectées…