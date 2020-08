Une star de Breaking Bad de retour dans Better Call Saul ?

Le sujet avait déjà été évoqué par le passé. Alors que la série Better Call Saul, spin-off de Breaking Bad s’apprête à s’élancer pour sa dernière saison, les stars d’origine, à savoir Bryan Cranston et Aaron Paul pourraient-ils faire leur retour ? Pour rappel, si on a déjà eu le droit au film El Camino, duc ôté des séries ce sont simplement des personnages principaux qui sont apparus à l’écran. Mais pour les derniers épisodes, un cameo reste toujours possible. Bryan Cranston a encore insisté sur le sujet en affichant de nouveau son envie de s’offrir un petit come-back dans le rôle de Walter White.

Bryan Cranston à l’affiche ?

A l’aube de la sixième et dernière saison de la série Better Caul Saul, l’acteur qui avait reçu plusieurs récompenses pour son incarnation du personnage à l’écran, s’offrirait bien un retour. Depuis, il a surtout joué au cinéma (Quand tombe la nuit, Infiltrator, Dalton Trumbo), All the Way…) mais après tout on n’oublie jamais son premier amour. Interrogé par Collider, il ouvre la porte à un retour, laissant les créateurs de la série décider.

J’y participerais si Vince Gilligan et Peter Gould, qui sont co-producteurs exécutifs, voulaient de moi. Je le ferais dans la seconde. Mais ça n’est pas arrivé encore, et je peux vous le dire. Je ne sais pas. Il y a encore une saison et nous verrons ce qu’il se passera.

Difficile de croire que le fameux coup de fil ne sera jamais donné. L’apparition de l’acteur dans la série est attendue depuis le premier jour ou presque. Pour rappel, Better Call Saul est un prequel qui se déroule avant l’histoire principale. En cas d’apparition, c’est donc le professeur bien rangé qui fera son apparition…