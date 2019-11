Une star de Jumanji bientôt dans le MCU ?

Le reboot de la série Jumanji fait partie des vrais succès de ces dernières années, au milieu d’un océan de reboots que l’on ose à peine toucher du bout des doigts. Le premier film, porté il faut le reconnaître, par Dwayne Johnson a permis de mettre en valeur tout le casting du programme. Si la grande star s’apprête à incarner Black Adam dans l’univers de DC Comics, (et réfléchirait à aller chez Marvel aussi) un autre acteur du casting de Jumanji pourrait faire le grand saut du Marvel Cinematic Universe.

Jack Black sait quel rôle il veut chez Marvel

L’acteur concerné est ici Jack Black, que l’on a aussi pu voir ces dernières années dans King Kong ou faire la voix de Po Ping dans Kung Fu Panda ou encore Chair de Poule. Bref, s’il a réussi à se faire une petite réputation, il est tout de même loin du standing de Dwayne Johnson. Mais cela ne l’empêche pas de vouloir rejoindre le plus célèbre univers de super-héros.

Interrogé par Screenrant, il ne cache pas ses ambitions et il a même annoncé le rôle qui l’intéresserait, sans aucun doute. Réaliste, il ne s’imagine pas vraiment en héros, prêt à sauver le monde contre le prochain Thanos. Non. A la place, il imaginerait bien jouer le rôle de Wilson Fisk alias le Caïd, un ennemi de Spider-Man et de Daredevil.

Ce serait drôle de jouer un personnage méchant, comme le Caïd.

Signe qu’il prend toutefois les choses avec humour et beaucoup de distance, il s’imagine aussi dans le rôle de la Chose, le membre des Quatre Fantastiques. Les deux personnages ont eu le droit à des incarnations récemment. Ainsi, le Caïd a été joué (avec brio) par Vincent d’Onofrio, dans la série Daredevil sur Netflix. Du côté de la Chose, deux acteurs s’y sont prêtés durant les dernières années. Michael Chiklis, dans les adaptations de 2005 et 2007 puis, Jamie Bell dans le film de 2015. Voir le retour de ces personnages n’a rien de complètement inconcevable… Reste à savoir si c’est Jack Black qui sera choisi !